Luís Neves desafia o escrutínio. Afinal, qual é o legado que deixou na PJ?

Nem mesmo a polémica que envolve Luís Neves, que se agravou nas últimas 48 horas, desmotiva o atual ministro da Administração Interna, diretor da PJ durante oito anos, que garantiu que o atual escrutínio – não só da comunicação social mas também da classe política, com o Chega a ameaçar com o pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – será “uma boa altura para se conhecer o meu legado à frente da PJ”. E não deixa de garantir que “vai continuar com o seu trabalho no Governo e que irá dar explicações, no seu tempo, de tudo”.

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A chegada de Luís Neves ao Ministério da Administração Interna – em fevereiro deste ano – representou a transição de um dos mais respeitados quadros da PJ para a política. Com mais de três décadas dedicadas à investigação criminal num órgão cuja reputação internacional é pública e notória, o antigo diretor nacional construiu uma carreira marcada pelo combate ao terrorismo, ao crime violento e organizado e à corrupção, chegando ao topo da instituição em 2018, pela mão do então primeiro-ministro António Costa.

Internamente, na polícia, Luís Neves sempre foi elogiado, considerado e foi-lhe atribuído o mérito na melhoria das condições de trabalho adquiridas para os profissionais da PJ aquando o Governo de maioria absoluta do PS e ainda no primeiro mandato deste Governo PSD/AD, já com Rita Júdice à frente da pasta da Justiça.

Hoje, poucos meses depois de assumir funções governativas, vê o seu percurso e currículo colocado sob um escrutínio sem precedentes. Licenciado em Direito, quase a completar 61 anos, Luís Neves entrou na Polícia Judiciária em 1995, depois de uma breve passagem pela advocacia. Nunca mais saiu da investigação criminal.

Durante anos integrou as estruturas responsáveis pelo combate ao banditismo, crime organizado e terrorismo, ascendendo a coordenador, diretor-adjunto e, posteriormente, diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo, da qual foi o primeiro responsável.

Pelo caminho, liderou ou acompanhou algumas das investigações mais mediáticas das últimas décadas: o desmantelamento de células da ETA em Portugal, operações contra grupos extremistas e máfias de Leste, o caso Tancos, a captura do ex-banqueiro João Rendeiro na África do Sul e grandes operações contra redes internacionais de tráfico de droga e criminalidade organizada.

Quando foi escolhido para dirigir a PJ, em junho de 2018, a nomeação foi recebida com consenso dentro da instituição. Ao contrário de outros diretores nacionais, Luís Neves é visto como tendo sido um “homem da casa”, conhecedor da cultura da PJ e profundamente ligado ao trabalho operacional. Entre colegas e magistrados consolidou uma reputação de pragmatismo, proximidade com as equipas e capacidade de decisão. É descrito como um dirigente que acompanhava os processos de perto, pouco dado ao protagonismo mediático e focado nos resultados.

Essa imagem ajudou também a cimentar a relação de confiança com António Costa. Foi o Governo socialista que o escolheu para liderar a PJ em 2018 e o reconduziu no cargo, permitindo-lhe cumprir três comissões de serviço consecutivas. Durante esse período, a Judiciária reforçou quadros, integrou investigadores provenientes da extinção do SEF, apostou na cibercriminalidade e consolidou o combate à corrupção e ao crime económico como prioridades estratégicas.

Assim, em junho de 2018, o líder da PJ tomava posse para o seu primeiro mandato, sucedendo a um dos históricos que ocupou o cargo durante uma década, Almeida Rodrigues. A verdade é que essa sucessão foi pacífica, aplaudida no interior da polícia. Porque era então a segunda vez, nos últimos anos, que um homem “do terreno”, da própria instituição (não magistrado), que conhecia e conhece a PJ a fundo, liderava este órgão de polícia criminal.

No seio da polícia e mesmo “para fora” foi considerado um dos maiores especialistas de Portugal em questões de terrorismo e crimes transnacionais, sobretudo os de natureza mais organizada e violentos. Pelos seus pares, é considerado um profissional com uma postura de homem pragmático, do terreno, de acompanhar as investigações, focado no trabalho e imune a pressões.

Para a história ficou a conferência de imprensa que deu logo após a detenção de Rendeiro – em dezembro de 2021 – em que se seguiram inúmeras entrevistas de Luís Neves a praticamente todos os canais televisivos nacionais. E o caso não era para menos: a polícia portuguesa, já conhecida pelas cifras de sucesso a nível mundial — articulada com a polícia sul-africana, conseguiu capturar o homem mais procurado à data em apenas dois meses e meio da sua fuga de território nacional. Certo é que, desta forma, a PJ conseguiu ‘remendar’ a má imagem da justiça e dos magistrados, deixada pela fuga de Rendeiro.

O seu mandato coincidiu igualmente com algumas das maiores operações da PJ dos últimos anos. A investigação que atingiu o Governo Regional da Madeira, a aposta crescente na recuperação de ativos, o combate ao tráfico de armas, ao terrorismo e aos crimes informáticos contribuíram para reforçar a imagem de uma polícia mais especializada e tecnologicamente preparada.

Ao mesmo tempo, Luís Neves foi uma voz pública na defesa da instituição, insistindo que a PJ deveria ser encarada como um investimento do Estado e não como um custo, e defendendo uma justiça mais célere, sobretudo nos processos de corrupção.

“O trabalho de polícia é na Polícia, na rua. Nós somos polícias, e os polícias não ficam em casa”, dizia Luís Neves, numa entrevista em 2020. Questionado, na mesma altura, sobre que qual o legado que gostaria de deixar, respondeu objetivamente: “Quero ver uma polícia mais motivada, porque percebe agora que os meios estão a regressar, as pessoas estão mais confiantes. Somos uma instituição em que o cidadão confia. É esse o meu desígnio, de gente humilde que procura fazer muito”, concluiu.

No seu discurso de tomada de posse como diretor nacional, Luís Neves referiu que a “PJ é um investimento seguro” porque há “um retorno garantido” na luta contra o crime e na apreensão dos bens e valores ilícitos e branqueados pela criminalidade.

Um legado que é agora confrontado por uma sucessão de polémicas uma carreira construída precisamente sobre a investigação de suspeitas e o escrutínio dos factos. A primeira prende-se com os terrenos detidos em São Teotónio, no concelho de Odemira. Depois de inicialmente serem conhecidas apenas duas propriedades, uma investigação da CNN Portugal, TVI e Nascer do Sol revelou que Luís Neves e a mulher são proprietários de quatro terrenos, num total de cerca de 50 hectares, adquiridos entre 2011 e 2025 por cerca de 417 mil euros.

A mesma investigação concluiu ainda que o então diretor nacional da PJ não apresentou ao Tribunal Constitucional as declarações de património, rendimentos e interesses durante o período em que exerceu funções, apesar de essa obrigação resultar da legislação então em vigor.

A segunda frente diz respeito ao chamado caso do atrelado. Segundo o Expresso, a Polícia Judiciária não encontrou qualquer ordem, despacho ou documento que justificasse a retirada de um atrelado apreendido na Operação Pacoba — investigação que desmantelou uma fábrica de droga sintética — de um parque da Autoridade Marítima para as instalações da empresa Construbarcelos, pertencente a um empreiteiro considerado amigo de Luís Neves.

A pressão política aumentou esta sexta-feira, quando o Chega anunciou que irá requerer uma comissão parlamentar de inquérito para escrutinar os mandatos de Luís Neves à frente da PJ. O ministro respondeu sem mostrar sinais de recuo.

“Se eu sentisse que não tinha condições para estar aqui, não estava a fazer o meu trabalho”, afirmou, garantindo estar “totalmente disponível para prestar esclarecimentos”. Prometeu responder “ponto por ponto” a todas as questões levantadas e afirmou que esta é “uma boa altura para se conhecer o meu legado à frente da PJ”.

“É com a maior tranquilidade que aquilo que fiz enquanto servidor público possa ser escrutinado”, declarou. É precisamente esse legado que entra agora numa nova fase de avaliação. Durante quase três décadas, Luís Neves esteve do lado de quem investigava patrimónios, analisava contradições documentais e seguia o rasto dos factos.