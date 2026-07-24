Oliveira da Serra “dá um toque portuguiz” a nova campanha
Com assinatura da McCann, a campanha de comunicação de QB Squiz está presente em out of home (OOH), digital e ativações especiais, com planeamento de meios da Mindshare.
A Oliveira da Serra apresenta a campanha de comunicação do seu novo formato QB Squiz. Sob o conceito “Dá um toque portuguiz”, a campanha foi desenhada pela McCann e inspira-se no modo como as novas gerações se expressam.
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“Hoje vivemos rodeados de referências vindas de todo o mundo. Descobrimos receitas internacionais, seguimos food creators, fazemos save de vídeos e, quase sem dar por isso, misturamos português e inglês nas conversas do dia a dia. Cruzamos culturas, ingredientes… e palavras. Mas, quando chega a hora de cozinhar, fazemos tudo à nossa maneira — a cozinha continua portuguesa“, explica a marca, em comunicado.
Por sua vez, Loara Costa, diretora de marketing & trade marketing da Oliveira da Serra, destaca que a campanha procura aproximar a marca “das tendências que marcam uma nova geração de consumidores, sem perder a identidade de Oliveira da Serra”.
A campanha terá presença em out of home (OOH), complementada por formatos especiais de grande impacto, como um takeover na estação Marquês de Pombal do Metro de Lisboa. Estende-se ainda ao digital através do Facebook e Instagram da marca. O planeamento de meios está a cargo da Mindshare.
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