Paramount paralisa aquisição da Warner até junho de 2027
O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro.
A Paramount Skydance concordou esta sexta-feira em adiar a aquisição da Warner Bros. Discovery até 4 de junho de 2027 ou até ser tomada uma decisão num julgamento em matéria de concorrência, consoante o que acontecer primeiro, segundo avançam os meios internacionais.
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O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro. Esta decisão acontece num cenário em que foram movidos processos judiciais por procuradores-gerais de 12 estados norte-americanos e pelo Writers Guild of America – o sindicato dos argumentistas norte-americanos.
O primeiro processo tinha já resultado num bloqueio da aquisição até 17 de agosto. O acordo ainda está sujeito a aprovação da juíza que supervisiona esse caso. Segundo a CNN, o processo da WGA também cai por terra, com o acordo.
“O acordo de hoje é uma vitória significativa, uma vez que culmina exatamente no que pretendíamos desde o início: um caminho direto para um julgamento baseado em provas. É a via mais rápida e clara para provar que esta transação é benéfica para a concorrência, para os consumidores e para os criadores — uma conclusão a que dezenas de autoridades da concorrência em todo o mundo já chegaram”, afirmou um porta-voz da Paramount, em comunicado.
Esta semana, Bruxelas tinha aprovado a compra, sendo que o Departamento de Justiça dos EUA tinha aprovado a fusão no mês passado.
A notícia surgiu minutos antes do fecho da bolsa norte-americana, tendo resultado numa desvalorização de 3,30% das ações da Paramount. A Warner Bros registou uma descida de 0,69%.
Recorde-se que a Paramount no acordo de aquisição concordou em pagar uma taxa de 0,25 dólares (cerca de 0,22 euros) por ação da Warner por cada trimestre de atraso, caso a transação não seja concluída até 30 de setembro. A taxa será calculada diariamente até à conclusão do negócio.
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