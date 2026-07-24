Paramount paralisa aquisição da Warner até junho de 2027

O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro.

A Paramount Skydance concordou esta sexta-feira em adiar a aquisição da Warner Bros. Discovery até 4 de junho de 2027 ou até ser tomada uma decisão num julgamento em matéria de concorrência, consoante o que acontecer primeiro, segundo avançam os meios internacionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro. Esta decisão acontece num cenário em que foram movidos processos judiciais por procuradores-gerais de 12 estados norte-americanos e pelo Writers Guild of America – o sindicato dos argumentistas norte-americanos.

O primeiro processo tinha já resultado num bloqueio da aquisição até 17 de agosto. O acordo ainda está sujeito a aprovação da juíza que supervisiona esse caso. Segundo a CNN, o processo da WGA também cai por terra, com o acordo.

“O acordo de hoje é uma vitória significativa, uma vez que culmina exatamente no que pretendíamos desde o início: um caminho direto para um julgamento baseado em provas. É a via mais rápida e clara para provar que esta transação é benéfica para a concorrência, para os consumidores e para os criadores — uma conclusão a que dezenas de autoridades da concorrência em todo o mundo já chegaram”, afirmou um porta-voz da Paramount, em comunicado.

Esta semana, Bruxelas tinha aprovado a compra, sendo que o Departamento de Justiça dos EUA tinha aprovado a fusão no mês passado.

A notícia surgiu minutos antes do fecho da bolsa norte-americana, tendo resultado numa desvalorização de 3,30% das ações da Paramount. A Warner Bros registou uma descida de 0,69%.

Recorde-se que a Paramount no acordo de aquisição concordou em pagar uma taxa de 0,25 dólares (cerca de 0,22 euros) por ação da Warner por cada trimestre de atraso, caso a transação não seja concluída até 30 de setembro. A taxa será calculada diariamente até à conclusão do negócio.