Negócios +M

Paramount paralisa aquisição da Warner até junho de 2027

 Rafael Correia,

O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro.

A Paramount Skydance concordou esta sexta-feira em adiar a aquisição da Warner Bros. Discovery até 4 de junho de 2027 ou até ser tomada uma decisão num julgamento em matéria de concorrência, consoante o que acontecer primeiro, segundo avançam os meios internacionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O anúncio deita por terra o plano original de completar o processo até ao final de setembro. Esta decisão acontece num cenário em que foram movidos processos judiciais por procuradores-gerais de 12 estados norte-americanos e pelo Writers Guild of America – o sindicato dos argumentistas norte-americanos.

O primeiro processo tinha já resultado num bloqueio da aquisição até 17 de agosto. O acordo ainda está sujeito a aprovação da juíza que supervisiona esse caso. Segundo a CNN, o processo da WGA também cai por terra, com o acordo.

O acordo de hoje é uma vitória significativa, uma vez que culmina exatamente no que pretendíamos desde o início: um caminho direto para um julgamento baseado em provas. É a via mais rápida e clara para provar que esta transação é benéfica para a concorrência, para os consumidores e para os criadores — uma conclusão a que dezenas de autoridades da concorrência em todo o mundo já chegaram”, afirmou um porta-voz da Paramount, em comunicado.

Esta semana, Bruxelas tinha aprovado a compra, sendo que o Departamento de Justiça dos EUA tinha aprovado a fusão no mês passado.

A notícia surgiu minutos antes do fecho da bolsa norte-americana, tendo resultado numa desvalorização de 3,30% das ações da Paramount. A Warner Bros registou uma descida de 0,69%.

Recorde-se que a Paramount no acordo de aquisição concordou em pagar uma taxa de 0,25 dólares (cerca de 0,22 euros) por ação da Warner por cada trimestre de atraso, caso a transação não seja concluída até 30 de setembro. A taxa será calculada diariamente até à conclusão do negócio.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Paramount paralisa aquisição da Warner até junho de 2027

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
Papa Figos renova imagem

O projeto foi desenvolvido em parceria com o estúdio português Rita Rivotti Design Studio e estende-se também às caixas de transporte em cartão kraft.

+ M,

Media
RTP e YouTube reforçam parceria estratégica

Desenvolvimento de novos talentos na informação, criação de ambientes seguros para crianças e jovens, envolvimento das comunidades desportivas e apoio ao crescimento das receitas são os pilares.

+ M,

Ideias +M
ERA cria ‘condomínio’ dentro do Vodafone Paredes de Coura

A imobiliária marca presença no festival de música Vodafone Paredes de Coura pela primeira vez e procura 64 'moradores' para o seu 'condomínio'.

+ M,