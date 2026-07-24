PSD/Matosinhos alerta para degradação da Docapesca

O PSD/Matosinhos alertou esta sexta-feira para a degradação das instalações, a falta de investimento e a ausência de uma estratégia de modernização na Docapesca, e exigiu responsabilidades à tutela.

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“Ao longo dos últimos anos sucederam-se governos de diferentes composições políticas, mas a administração da Docapesca local manteve-se praticamente inalterada, sem conseguir responder aos problemas estruturais desta infraestrutura estratégica”, referiu o PSD/Matosinhos, em comunicado assinado pelo um vereador do executivo municipal Bruno Pereira.

A degradação das instalações, a falta de investimento consistente e a ausência de uma estratégia de modernização demonstram que este modelo de gestão se esgotou e que é necessária uma mudança de rumo, assente numa administração capaz de executar e de apresentar resultados, defendeu.

“Também é inevitável recordar que, ao longo dos últimos anos, a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, associou-se por diversas vezes ao anúncio de investimentos e à intenção de requalificar a Docapesca e o porto de pesca de Matosinhos. Contudo, a realidade demonstra que essas expectativas não se traduziram na concretização das melhorias estruturais que a infraestrutura continua a necessitar”, assinalou.

Segundo Bruno Pereira, anos volvidos, continuam por cumprir os sucessivos compromissos assumidos relativamente a um equipamento essencial para o concelho, do distrito do Porto. Por isso, o social-democrata exige responsabilidade à tutela e uma mudança de paradigma na gestão do porto de pesca de Matosinhos.

“A segurança das pessoas e a preservação de uma infraestrutura estratégica para o concelho e para o norte de Portugal deve prevalecer sobre anúncios repetidos e promessas que continuam sem expressão no terreno”, concluiu.