Roménia abate drone que invadiu espaço aéreo do país

Depois de ter sofrido em maio um ataque de drones russo, a Roménia, Estado-membro da NATO, abateu esta sexta-feira um drone que invadiu o seu espaço aéreo, representando a primeira vez que o país atingiu um drone desde o início da invasão russa na Ucrânia.

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“Esta manhã, por volta das 11h00 [09h00 em Lisboa], um piloto romeno a bordo de um avião F-16 abateu um drone que invadiu o espaço aéreo do nosso país”, escreveu o presidente romeno, Nicusor Dan, na rede social X.

Segundo o chefe de Estado da Roménia, o drone foi abatido numa zona “desabitada”, o que permitiu ao piloto romeno abrir fogo “sem qualquer risco”. “Neste momento, as instituições competentes estão a investigar a zona para apurar todos os pormenores do incidente”, acrescentou, sem especificar a origem do drone.

Já não é a primeira vez que a Roménia sofre incursões de drones russos. Em junho, um prédio em Galati, cidade do sudeste do país, foi atingido por um drone de origem russa, ferindo duas pessoas. Bucareste apresentou um pedido formal à NATO para o envio de “capacidades adicionais contra drones” para reforçar a defesa do território.

O país, que compartilha uma fronteira terrestre de 650 km com a Ucrânia, desde a invasão já sofreu várias incursões de drones no seu espaço aéreo, mas é a primeira vez que abate um drone no seu território.