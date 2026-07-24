RTP e YouTube reforçam parceria estratégica

Desenvolvimento de novos talentos na informação, criação de ambientes seguros para crianças e jovens, envolvimento das comunidades desportivas e apoio ao crescimento das receitas são os pilares.

A RTP e o YouTube oficializaram um plano de colaboração alargado que visa a modernização digital da estação pública. O foco centra-se na inovação digital, em facilitar a descoberta de conteúdos de serviço público e em capacitar a próxima geração de profissionais dos media. Esta colaboração contribui também para o objetivo da RTP de combater a desinformação, “facilitando o acesso do público a conteúdos rigorosos e de qualidade”, descreve em comunicado o operador público.

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A nova estratégia de colaboração entre a operadora pública e a plataforma de vídeo da Google assenta em quatro pilares fundamentais: o desenvolvimento de novos talentos na área da informação, a criação de ambientes digitais seguros para crianças e jovens, o envolvimento das comunidades desportivas e apoio ao crescimento das receitas.

Um dos pontos diferenciadores deste acordo é a adoção, por parte dos profissionais da RTP, do “Likeness ID”. Esta ferramenta, desenvolvida pelo YouTube, permite que criadores, jornalistas e figuras públicas possam gerir a utilização da sua imagem por sistemas de inteligência artificial, conferindo uma camada adicional de proteção contra a proliferação de deepfakes e conteúdos manipulados.

“Este é um momento importante para a RTP. A missão de serviço público não se esgota nos canais de televisão e rádio nem nas plataformas digitais próprias. Esta parceria com o YouTube, uma das maiores plataformas de conteúdos a nível mundial, demonstra que a RTP está atenta aos novos hábitos de consumo de conteúdos e disponível para se adaptar a estas novas realidades, com o objetivo de aumentar a sua relevância para todos os públicos, particularmente os mais jovens”, diz citado em comunicado Nicolau Santos, presidente do conselho de administração da RTP.

Do lado do YouTube, a estratégia é apresentada como um modelo a seguir pelos operadores públicos europeus. “A parceria alargada da RTP fornece um modelo claro para os operadores públicos de radiodifusão europeus que procuram construir modelos de negócio sustentáveis.

Ao concentrar-se na distribuição e monetização eficientes com o YouTube, a RTP está a chegar a novos públicos onde eles já assistem e a impulsionar um crescimento concreto das receitas para o futuro”, acrescenta Pedro Pina, vice-presidente do YouTube EMEA