Trump ameaça UE com “tarifa substancial” se não recuar na multa à Google e outras tecnológicas

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que o país vai “iniciar imediatamente uma investigação” contra a União Europeia por “roubar empresas americanas”, através de uma publicação na rede social Truth Social.

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Além disso, o presidente ameaçou o bloco comunitário com novas tarifas. “A União Europeia vai pagar um preço muito elevado por esta conduta ilegal e altamente antiética, sobre a qual os avisei consistentemente. As penalizações serão totalmente revertidas e prevemos a aplicação de uma tarifa substancial o mais rapidamente possível”, pode ler-se ainda.

Em causa estão as multas da Comissão Europeia às gigantes tecnológicas. Na quinta-feira, a entidade europeia aplicou uma multa e 890 milhões de euros à Google por duas violações do Regulamento Mercados Digitais. Trump destaca ainda os valores já pagos em multas pela Apple, Meta e Amazon.

A investigação à União Europeia, de acordo com Donald Trump, será realizada ao abrigo da secção 301 da Lei do Comércio de 74. Essa mesma secção foi aplicada esta sexta-feira pela administração norte-americana para impor a sua nova tarifa entre 10% e 12,5% contra mais de 80 países. A Lei de Comércio de 1974 permite ao dirigente norte-americano responder a práticas comerciais estrangeiras que considera injustificadas ou discriminatórias.

Atualmente, a administração de Trump mantém aberta outra investigação ao abrigo da referida lei de 1974 contra 15 países e a União Europeia por alegadas práticas comerciais desleais nos seus setores industriais, uma revisão que poderá resultar em novas tarifas nas próximas semanas e ampliar ainda mais o alcance da política protecionista de Trump.