Trump condiciona acordo nuclear com Arábia Saudita ao reconhecimento de Israel

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionou a entrada em vigor do acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita ao reconhecimento oficial de Israel por Riade, uma estratégia para reforçar a ligação entre a política de segurança norte-americana para o Médio Oriente e a expansão dos Acordos de Abraão.

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Depois de Washington e Riade terem anunciado um entendimento para permitir ao reino saudita desenvolver um programa nuclear civil com tecnologia norte-americana, Trump esclareceu que o acordo “será totalmente condicionado à adesão da Arábia Saudita aos muito respeitados e bem-sucedidos Acordos de Abraão”.

“A cooperação nuclear civil será aprovada, mas está totalmente sujeita à entrada da Arábia Saudita nos Acordos de Abraão“, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede Truth Social.

A Casa Branca confirmou a posição de Trump. A porta-voz Karoline Leavitt afirmou que o presidente dos EUA abordou esta condição “muitas vezes” com os aliados árabes e acrescentou que, caso Riade não normalize relações com Israel, “o acordo fica sem efeito”. O acordo será agora sujeito à apreciação do Congresso dos Estados Unidos durante 90 dias legislativos e inclui um estudo de viabilidade de dois anos sobre a componente de enriquecimento de urânio.

A decisão surge numa altura em que Riade continua a rejeitar a normalização das relações com Israel sem um compromisso concreto para a criação de um Estado palestiniano, posição que mantém desde o lançamento dos Acordos de Abraão em 2020, assinados durante o primeiro mandato de Trump. Os Emirados Árabes Unidos, Bárem e, mais tarde, Marrocos e Sudão já assinaram estes acordos.

Israel saudou a decisão de Washington. “Tal como afirmou o presidente Trump, a adesão da Arábia Saudita aos Acordos de Abraão constituiria um avanço histórico para a paz no Médio Oriente“, afirmou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em comunicado, citado pela Reuters.