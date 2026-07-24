Trump diz que fundos iranianos congelados vão “pagar” danos em navios e cargas atingidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quinta-feira que os fundos iranianos congelados no seu país seriam agora usados para compensar danos a navios atingidos no Golfo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A partir de agora, todos os danos a navios, carga ou qualquer coisa relacionada com eles serão pagos com dinheiro iraniano que os Estados Unidos têm na sua posse e controlo”, afirmou Donald Trump na rede social Truth Social.

O Irão e os Estados Unidos disseram na quinta-feira que estão determinados a continuar os seus ataques no Médio Oriente, num momento em que os rebeldes houthis, aliados iemenitas de Teerão, abriram uma segunda frente na guerra ao reivindicar ataques no Mar Vermelho.

Os confrontos entre Teerão e Washington, que recomeçaram a 07 de julho, geram receios de um bloqueio duradouro das exportações de hidrocarbonetos, já que o estratégico estreito de Ormuz está bloqueado pelo Irão e os houthis anunciaram um bloqueio aos navios da Arábia Saudita, o maior exportador mundial de crude.

Como consequência, houve um aumento dos preços do petróleo, com o barril de Brent a ultrapassar os 100 dólares na quinta-feira, longe da calmaria que se seguira à assinatura de um protocolo de acordo entre EUA e Irão em meados de junho.

E é perante estas ameaças que Donald Trump anuncia a medida de utilização dos fundos iranianos para pagar danos.

Teerão critica “precedente incendiário”

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, advertiu que se os Estados Unidos utilizarem fundos iranianos congelados para cobrir danos em navios e cargas estarão a criar um “precedente incendiário”.

A declaração surge em resposta ao plano anunciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de recorrer a ativos persas bloqueados por Washington para financiar reparações no contexto da guerra no Médio Oriente.

Através da rede social X, Araghchi afirmou que “apoderar‑se dos ativos de outra nação para pagar reclamações futuras não relacionadas é um precedente incendiário”, que poderia gerar um caos “nem bonito nem pacífico”.

Sublinhou ainda que “quem celebre ou beneficie desses fundos deve recordar: uma vez normalizada o confisco, os ativos de ninguém estarão seguros”.

Israel ameaça Irão com “golpe devastador” caso ataque o seu território

Por outro lado, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, veio garantir que o seu país está a preparar-se para “qualquer eventualidade” e avisou que o Irão sofrerá “um golpe devastador” caso lance um ataque contra o território israelita.

“Estamos a preparar-nos para qualquer eventualidade. Se o Irão atacar Israel, sofrerá um golpe devastador”, frisou Katz durante uma reunião de segurança, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa de Israel.

A reunião contou ainda com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército israelita, Eyal Zamir, do diretor-geral do Ministério da Defesa, Amir Baram, do comandante da Força Aérea e de autoridades dos Serviços de Informações e do Comando da Defesa Civil, a unidade militar responsável pela proteção da população civil.