Veja estreia-se em Portugal com loja de 800 metros quadrados
A marca francesa instalou-se numa antiga garagem na Rua da Boavista, em Santos. O espaço reúne todas as linhas da VEJA e inclui uma oficina de reparação de calçado.
A marca de origem francesa Veja abriu em Lisboa a sua primeira loja em Portugal. Fica no número 81 da rua da Boavista, em Santos e ocupa o que foi, em tempos, uma garagem. Reúne todas as linhas de calçado da insígnia, colaborações e edições limitadas.
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O espaço, com 800 metros quadrados, está organizado em torno de uma estrutura central e, segundo a marca, em comunicado, pretende ser mais do que uma loja de ténis (ou sapatilhas). “Concebido para ser flexível e dinâmico, o espaço adapta-se a diferentes formatos e experiências, podendo acolher talks, conferências, masterclasses e encontros”.
Lisboa tem também uma oficina de reparação, uma das áreas em que a Veja tem vindo a apostar desde 2020. São onze atualmente e, segundo dados da marca, já repararam mais de 55 mil pares. Começa a funcionar em setembro, coincidindo com a inauguração oficial da loja.
Para as crianças, foi criada uma área com estruturas fixas e móveis que permitem construir diferentes percursos de brincadeira. O projeto foi desenvolvido em parceria com a MODU, marca dinamarquesa especializada em brinquedos de construção em tamanho real.
A Veja nasceu em 2004, fundada por Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion. Desenvolve os seus modelos em França e produz no Brasil e em Portugal. Utiliza materiais como algodão biológico e agroecológico, borracha proveniente da Amazónia, couro rastreável e PET reciclado. Atualmente está presente em mais de 100 países e quatro mil pontos de venda.
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