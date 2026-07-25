ECO Quiz

ECO Quiz. Montenegro não vai tirar férias de verão este ano?

  • ECO
  • 14:42

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

ECO Quiz. Montenegro não vai tirar férias de verão este ano?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Chanceler alemão avança com remodelação no governo

Lusa,

Friedrich Merz vai proceder a uma remodelação governamental para tentar inverter os baixos índices de popularidade antes das eleições regionais.