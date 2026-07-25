ECO Quiz. Montenegro não vai tirar férias de verão este ano?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
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No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.
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