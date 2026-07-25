ECO Quiz. Montenegro não vai tirar férias de verão este ano?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.