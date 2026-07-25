Incêndio na região de Madrid obriga a desalojar estação da NASA
Estação é usada para acompanhar as missões com satélites no espaço profundo. Paragem pode ter efeito “catastrófico”, diz responsável.
Quase uma centena de trabalhadores do Complexo de Comunicações do Espaço Profunda da NASA tiveram de ser evacuados na sexta-feira devido aos grandes incêndios florestais nas províncias de Ávila e Madrid, noticia a agência EFE e o El País.
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Não há ainda informação sobre se as chamas entraram dentro da estação. “Não sabemos se as chamas afetaram as instalações, porque não temos ninguém no interior, mas o acompanhamento das missões com satélites no espaço profundo esteve em risco. Felizmente, todos os trabalhadores estão bem e em segurança”, explicou a assistente executiva da NASA no centro de Robledo de Chavela, Lola Cadierno.
A responsável disse ainda que o terreno no perímetro da estação é limpo e dispõe de um camião dos bombeiros, mas não os meios de uma corporação. Uma paragem da estação “seria catastrófico para todo o mundo”. Além da estação espanhola, as missões da NASA no espaço profundo são também acompanhas por uma instalação na Califórnia e outra em Camberra, na Austrália.
O incêndio perto de Madrid atingiu o ponto mais intenso esta sexta-feira, não sendo possível extingui-lo. Um total de 63.000 pessoas foram retiradas de casa ou têm de permanecer em confinamento na região de Madrid, segundo o ministério espanhol do Interior, que ordenou a saída de 5.000 turistas do parque de campismo de El Escorial, a noroeste da capital espanhola.
O Executivo espanhol declarou o estado de emergência nacional devido aos incêndios. O presidente do Governo, Pedro Sánchez, afirmou este sábado de manhã que a situação continua complexa. “Não sabemos qual vai ser a evolução do vento”, disse.
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