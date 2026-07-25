Incêndio na região de Madrid obriga a desalojar estação da NASA

Quase uma centena de trabalhadores do Complexo de Comunicações do Espaço Profunda da NASA tiveram de ser evacuados na sexta-feira devido aos grandes incêndios florestais nas províncias de Ávila e Madrid, noticia a agência EFE e o El País.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Não há ainda informação sobre se as chamas entraram dentro da estação. “Não sabemos se as chamas afetaram as instalações, porque não temos ninguém no interior, mas o acompanhamento das missões com satélites no espaço profundo esteve em risco. Felizmente, todos os trabalhadores estão bem e em segurança”, explicou a assistente executiva da NASA no centro de Robledo de Chavela, Lola Cadierno.

A responsável disse ainda que o terreno no perímetro da estação é limpo e dispõe de um camião dos bombeiros, mas não os meios de uma corporação. Uma paragem da estação “seria catastrófico para todo o mundo”. Além da estação espanhola, as missões da NASA no espaço profundo são também acompanhas por uma instalação na Califórnia e outra em Camberra, na Austrália.

O incêndio perto de Madrid atingiu o ponto mais intenso esta sexta-feira, não sendo possível extingui-lo. Um total de 63.000 pessoas foram retiradas de casa ou têm de permanecer em confinamento na região de Madrid, segundo o ministério espanhol do Interior, que ordenou a saída de 5.000 turistas do parque de campismo de El Escorial, a noroeste da capital espanhola.

O Executivo espanhol declarou o estado de emergência nacional devido aos incêndios. O presidente do Governo, Pedro Sánchez, afirmou este sábado de manhã que a situação continua complexa. “Não sabemos qual vai ser a evolução do vento”, disse.