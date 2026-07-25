Luís Neves dará explicações “ponto por ponto” no “tempo próprio”
O ministro da Administração Interna não sabe quando irá dar explicações sobre os casos que o envolvem, mas afirma estar "absolutamente tranquilo".
O ministro da Administração Interna voltou este sábado a prometer dar todas as explicações sobre as polémicas que o envolvem, mas continua sem dizer exatamente quando o fará. “Estou absolutamente tranquilo”, disse Luís Neves.
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“Já disse que relativamente a este tema estou absolutamente tranquilo e ponto por ponto explicarei no tempo próprio“, afirmou o governante em declarações à imprensa no quartel dos Bombeiros Voluntários de Lagos transmitidas pela CNN Portugal.
“Em qualquer fórum, responderei a tudo. E, quanto antes, terei uma conversa convosco, prontamente, a todos os pontos que estão em cima da mesa”, acrescentou, sem precisar quando é que esses esclarecimentos serão prestados.
(notícia em atualização)
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