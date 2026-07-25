Sociedade

Mais de 20 concelhos em perigo máximo de incêndio. Saiba quais

  • Lusa e ECO
  • 9:36

O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado.

Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro. Veja em baixo a lista.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado perto de meia centena de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros no Norte e Centro até ao final da tarde, podendo ser ocasionalmente acompanhados de trovoada no interior Norte, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda) e os 19 (Aveiro, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 24 (Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Guarda) e os 32 graus (Beja e Faro).

Lista de concelhos em perigo máximo de incêndio:

Mirandela

Torre de Moncorvo

Figueira de Castelo Rodrigo

Sabugal

Penamacor

Tomar

Vila Nova da Barquinha

Constância

Abrantes

Sardoal

Mação

Gavião

Proença-a-Nova

Vila Velha de Ródão

Nisa

Castelo de Vide

Marvão

Portalegre

Monchique

Portimão

Silves

Loulé

São Brás de Alportel

Tavira

 

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