Rui Costa na ‘lista negra’ do Banco de Portugal

Rui Costa, presidente do Benfica, passou a estar sinalizado na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal por incumprimento em crédito vencido ligado ao empreendimento imobiliário Dream Living, em Carnaxide, num projeto avaliado em 45 milhões de euros, segundo avançou o Observador,

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Em causa estão financiamentos concedidos pelo Banco Montepio à 10 Invest, empresa da qual Rui Costa é acionista e avalista, para aquisição de terrenos, construção e tesouraria. O Observador noticia que os créditos inicialmente contratados superavam 20 milhões de euros, que o capital em dívida ronda 14 milhões e que a responsabilidade total, incluindo juros de mora e encargos, ultrapassa 15 milhões.

A 10 Invest garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o Montepio decorre dentro da normalidade, mas, segundo o jornal, não desmentiu a situação de incumprimento. A empresa defende ainda que as garantias prestadas excedem largamente o valor do crédito em causa.