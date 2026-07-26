Fórum Nacional de Seguros

“A longevidade obriga a uma evolução na forma como olhamos para o seguro de vida”

  • Carolina Neves Carvalho
  • 15:16
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O aumento da esperança média de vida está a redefinir o seguro de vida e a impulsionar a evolução das suas garantias. Assista aqui, na íntegra, à talk.

O aumento da longevidade está a mudar o papel do seguro de vida. Foi este um dos argumentos debatidos na talk “Revolução Grisalha: do seguro de vida ao seguro de longevidade”, com Ana Araújo, Head of F2F (Agents and Brokers) and Employee Benefits da MetLife Portugal, no Fórum Nacional de Seguros 2026.

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Ana Araújo, Head of F2F (Agents and Brokers) and Employee Benefits da MetLife Portugal. “A longevidade é um ganho extraordinário para a sociedade, mas faz emergir novas necessidades e obriga a uma evolução na forma como olhamos para os seguros de vida”.

“A longevidade não é uma tendência, tal como hoje se fala na geração grisalha ou na silver economy. Na verdade, é um dado estatístico que já está presente no nosso país e que tem vários impactos”, afirma Ana Araújo.

Segundo a responsável, esta realidade obriga a repensar por completo a função do seguro de vida. Com o objetivo de proteger as famílias de uma morte prematura, o produto enfrenta atualmente um paradigma diferente, moldado pelas necessidades crescentes que a longevidade traz. “A longevidade é um ganho extraordinário para a sociedade, mas faz emergir novas necessidades e obriga, de alguma forma, a uma evolução na forma como olhamos para os seguros de vida“, explica. Essa evolução passa por proteger as pessoas ao longo das várias fases da vida pós-laboral, e já está a chegar às áreas atuariais, onde se começa a equacionar até onde podem ir essas garantias: “Hoje começa-se a pensar de que forma conseguimos estender as nossas garantias dos 85 até, quem sabe, aos 100 anos.”

Quanto à capacidade do setor para dar resposta a este desafio, Ana Araújo mostra-se confiante mas cautelosa, explicando que a indústria já tem alguma experiência e as garantias estão construídas, mas terá de adaptar os seus modelos atuariais a esta nova realidade de longevidade.

Veja aqui, na íntegra, a talk com Ana Araújo, Head of F2F (Agents and Brokers) and Employee Benefits da MetLife Portugal.

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