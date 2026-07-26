Governo não garante nova descida do IRS em 2027
Executivo mantém a meta de reduzir o imposto em mais 1.500 milhões de euros até ao fim da legislatura, mas ainda não assume um novo corte das taxas no próximo ano.
O Governo ainda não garante uma nova descida das taxas de IRS em 2027, a dois meses da entrega da proposta de Orçamento do Estado. O Executivo mantém, porém, o compromisso de reduzir o imposto em mais 1.500 milhões de euros até ao final da legislatura.
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A secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, indicou em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, que, para o próximo ano, estão asseguradas a atualização automática dos escalões, do mínimo de existência e da dedução específica, medidas que deverão reduzir a carga fiscal. Uma descida adicional das taxas dependerá das opções tomadas no Orçamento do Estado.
Na mesma entrevista, a governante confirmou que o IRS Jovem será mantido em 2027. O regime foi utilizado em 960 mil declarações este ano, quase cinco vezes mais do que as cerca de 200 mil registadas em 2024.
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