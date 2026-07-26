Lucro da Mapfre sobe 9,4% no primeiro semestre para 624 milhões de euros

A seguradora Mapfre teve lucros de 624 milhões de euros até junho, mais 9,4% do que no primeiro semestre do ano passado, revelou a empresa espanhola, que está presente em Portugal.

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Segundo os resultados que comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, as receitas da Mapfre aumentaram 1,5% na primeira metade do ano, para 19.007 milhões de euros.

O volume das apólices cresceu 1,1% no mesmo período, para 16.130 milhões de euros.

A seguradora destacou o desempenho na Península Ibérica, onde os lucros ascenderam a 279 milhões de euros no primeiro semestre (mais 16,6%) e o valor das apólices alcançou 5.978 milhões de euros (menos 0,5%).

A Mapfre, que também está presente no continente americano, revelou que estima que os terremotos de há um mês na Venezuela tenham um impacto de pelo menos 24,8 milhões de euros na empresa.

A seguradora referiu também impactos nos resultados do primeiro semestre associados às tempestades em Portugal e Espanha em fevereiro.

O grupo de seguros teve um lucro líquido recorde de 1.079 milhões de euros em 2025, mais 19,6% do que no ano anterior.