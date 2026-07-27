5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com uma nova subida nos preços dos combustíveis, com os valores muito próximos dos dois euros. Esta segunda-feira é ainda marcada pela apresentação de resultados da empresa energética Galp e do Abanca, sendo que o projeto de alta velocidade entre Lisboa e Madrid dá mais um passo em frente. As inscrições para a época especial dos exames marcam também o dia.

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Preço dos combustíveis volta a subir

Os preços dos combustíveis em Portugal vão ter um novo aumento nesta segunda-feira. O litro do diesel deverá subir 9 cêntimos e o da gasolina 3 cêntimos, segundo o Automóvel Club de Portugal. Ambos os combustíveis ficarão assim muito próximos da fasquia dos dois euros.

Qual foi o impacto da margem de refinação nos resultados da Galp?

Antes de o mercado abrir, a Galp divulga os resultados do primeiro semestre. Na semana passada, a empresa energética levantou um pouco do véu, revelando que, no segundo trimestre, a margem de refinação disparou 175% face ao trimestre homólogo. Durante o primeiro trimestre, o lucro disparou 41% com a subida do preço do petróleo.

Abanca estanca queda do primeiro trimestre?

O galego Abanca fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido de 207,5 milhões de euros, menos 6% que no período homólogo. Os resultados do primeiro semestre revelarão se a empresa conseguiu reverter o cenário.

Empreitada de troço da linha do Alentejo com novos desenvolvimentos

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, participa esta segunda-feira na cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada de modernização e duplicação do troço entre Poceirão e Bombel, da Linha do Alentejo. Recorde-se que esta obra está integrada no projeto da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, sendo que vai levar à expropriação de uma área equivalente a 30 campos de futebol. Prevê-se que a obra seja concluída até 2029 (e operação em 2030).

Abrem inscrições para época especial de exames do secundário

As inscrições para a época especial de exames do ensino secundário abrem esta segunda-feira e decorrem até sexta-feira, 31 de julho. Esta época foi criada com resultado do caos na primeira fase das provas, sendo que vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e é aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não.