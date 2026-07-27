Aguiar-Branco indefere pedido da IL para ouvir Luís Neves em Comissão Permanente
O presidente da Assembleia da República indeferiu o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal por "ausência de consenso na conferência de líderes".
O presidente da Assembleia da República indeferiu esta segunda-feira, “por ausência de consenso”, o requerimento da Iniciativa Liberal no sentido de ser convocada uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento para ouvir o ministro da Administração Interna.
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Na quinta-feira, a IL anunciou que iria pedir a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na Comissão Permanente da Assembleia da República, para prestar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os seus mandatos à frente da Polícia Judiciária (PJ).
No entanto, no seu despacho, ao qual a agência Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar-Branco não deu seguimento a este requerimento da bancada liberal.
“Ponderadas a ausência de consenso na conferência de líderes – entendido este como uma manifestação favorável, expressa e inequívoca, à realização da reunião –, a prática parlamentar reiterada de fazer depender desse consenso a convocação extraordinária da Comissão Permanente para iniciativas desta natureza, bem como a natureza própria e o âmbito delimitado das competências deste órgão, indefere-se o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IL”, lê-se no despacho.
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