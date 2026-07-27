Angelini Pharma criou um site para informar e apoiar pacientes com epilepsia e os seus familiares

A nova secção, localizada na área “Pacientes” da plataforma, visa facilitar o acesso a conteúdo útil, adaptado às necessidades dos pacientes e validado pela Federação Espanhola de Epilepsia (FEDE). Por meio deste espaço, os usuários encontrarão recomendações e orientações para melhor compreender a epilepsia e lidar com diferentes situações do dia a dia.

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O projeto incorpora ‘Lepsi’, um personagem animado que, por meio de suas ‘Dicas Lepsi’, compartilhará conselhos práticos para acompanhar pessoas com epilepsia em diferentes momentos de sua rotina, tornando a informação mais acessível e fácil de entender.

A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais prevalentes, afetando mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Na Espanha, aproximadamente 500.000 pessoas convivem com essa condição, e estima-se que até 10% da população apresentará uma crise epilética em algum momento da vida. Embora progressos significativos tenham sido feitos nos últimos anos, cerca de 30% a 40% dos pacientes continuam a ter crises mesmo após terem recebido pelo menos dois tratamentos anteriores.

Em resposta a essa realidade, a Angelini Pharma continua a promover iniciativas que facilitem o acesso a informações confiáveis ​​e práticas para pessoas que vivem com epilepsia e suas famílias. Por meio do HarmoniaMentis, a empresa amplia o seu compromisso com a disseminação de conteúdo que contribua para uma melhor compreensão da condição e ajude as pessoas a lidar com os desafios do dia a dia.

“Na Angelini Pharma, entendemos que nosso compromisso com as pessoas vai além do desenvolvimento de soluções inovadoras; significa apoiá-las em todas as etapas, compreender os desafios que enfrentam e fornecer recursos que as ajudem a entender melhor a sua condição. Com ‘Minha Vida com Epilepsia’, queremos oferecer um espaço acolhedor e acessível com informações úteis que ajudem os pacientes a se sentirem apoiados e a assumirem um papel mais ativo nos seus cuidados de saúde”, disse Daniel Pérez, Diretor Médico da Angelini Pharma.