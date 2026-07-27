Incêndio. Autoestrada A1 cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada
Também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro.
O trânsito na Autoestrada (A)1 está cortado nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, devido a um incêndio, revelou esta segunda-feira em comunicado a Brisa.
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Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro revelou que também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15:30.
A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.
“Às 17:45 era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos”, afirmou a mesma fonte da Proteção Civil.
(Notícia atualizada às 18h24)
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