Como é que a Malo Clinic passa do indivíduo ao coletivo? Cláudia Abreu de Andrade, na primeira pessoa

Na direção de marketing desde dezembro, Cláudia Abreu de Andrade lidera a fase final da concretização do novo posicionamento da Malo Clinic. A estética é um dos objetivos para este ano.

Cláudia Abreu de Andrade assumiu as rédeas do marketing das clínicas dentárias Malo Clinic em dezembro, numa fase final da concretização e operacionalização do novo posicionamento da marca, que levou a reformulações nas clínicas e ao lançamento de um novo website.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A marca tinha uma imagem já muito antiga, com 20 anos sem ser renovada. Precisava efetivamente deste refresh, muito ancorada por ser conhecida e reconhecida no mercado pela implantologia e reabilitação oral total”, explica a diretora de marketing.

Com as novas tendências de mercado, a responsável nota que era preciso informar os pacientes de que a oferta do grupo é “muito mais extensa” do que o pilar histórico que a tornou famosa. No canal digital, os primeiros impactos já se fazem sentir. “Sentimos efetivamente uma transformação nos resultados, no comportamento e nas taxas de conversão, porque procuramos trazer as respostas que ajudam o paciente a tomar a decisão, ainda que a referenciação seja o principal canal“, aponta.

Sem ter presenciado a fase anterior da empresa, Cláudia Abreu de Andrade analisa a mudança de paradigma a partir de uma perspetiva mais pessoal. “A Malo era uma marca que assentava numa única persona, o seu fundador, e tem vindo a ser feita e sustentada uma mudança para passar a ser vista como um corpo clínico bastante conhecido e estável. É passar do indivíduo ao coletivo, sustentando e comunicando essa transição.”

Este caminho tem sido suportado por várias frentes, como o desenvolvimento e a investigação científica. “Passa-se de uma persona que estava muito enraizada na implantologia e reabilitação oral para um corpo clínico estável, com grande expertise. Temos vindo a desenvolver cada vez mais novas ofertas, multidisciplinaridade e novas especialidades”, acrescenta. Para a responsável, trata-se de “uma evolução orgânica e natural do que foi a nossa história. Não há ruturas, não há rasgar”.

Esta transição surge num contexto histórico desafiante. Em 2019, o grupo entrou num Processo Especial de Revitalização (PER), o que culminou na aquisição das clínicas por um fundo de investimento gerido pela Atena Equity Partners e no afastamento do fundador, Paulo Maló — que acabou condenado por insolvência culposa em 2024 e regressou ao setor com a criação da Malo Dental em 2021. Desde então, de acordo com os documentos analisados pelo +M posteriormente à entrevista, tem sido travada uma batalha jurídica em torno do uso do apelido do fundador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com as decisões públicas mais recentes a serem favoráveis à Malo Clinic.

Aquando da entrevista, questionada sobre as vantagens e desvantagens da manutenção do nome do fundador na marca, Cláudia Abreu de Andrade refere que, por não estar envolvida no processo à data, não viveu essa decisão. “Na altura, a equipa que estrategicamente tomou a decisão, acredito que tomou com base em toda a informação que tinha e que este seria o caminho mais seguro. Hoje acho que não se coloca, não questionamos esse ponto. Vivemos o desafio quando ele acontece”.

Fruto do reposicionamento, a Malo Clinic passa a assumir a estética como novo pilar estratégico. Cláudia Abreu de Andrade destaca que, mesmo num procedimento de rotina — como uma higienização ou o tratamento de uma cárie –, a dimensão estética já está presente.

“A estética tem aqui uma componente social e emocional muito forte, porque tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver com a forma como nos comportamos depois em público. Hoje em dia existe esta complementaridade entre o funcional e o estético. Não vale a pena fazer o estético se não resolvermos o funcional, mas depois de fazer o funcional, posso complementar com a estética“, argumenta. Como exemplo, a Malo Clinic possui alguns tratamentos do foro orofacial que contribuem para uma harmonização.

Os dentes, garante, são sempre o ponto de partida. “O que procuramos é fazer ofertas personalizadas e completas para o caso de cada paciente. Não existe uma fórmula que sirva os pacientes todos. Através de uma consulta de avaliação e apresentação de um plano de tratamento multidisciplinar, conseguimos dar resposta às necessidades que os pacientes apresentam”, explica.

A aposta na estética tem sido trabalhada mais intensamente desde março. “Os indicadores são interessantes e é o objetivo efetivamente deste ano. Vamos ter de fazer em alguns momentos um pouco de test & learn, ter algumas aprendizagens e fazer correções, mas o objetivo é que esta área seja já um pilar estratégico até ao final do ano e de 2027 em diante”, revela.

Um dos momentos altos do reposicionamento foi o lançamento do novo website, em março deste ano. “Houve uma mudança muito grande do ponto de vista de conversão, de navegação e de visitantes. É uma estratégia integrada com uma nova abordagem de conteúdos, paid media e SEO. Além de trazer uma nova imagem, o novo website traz uma experiência de utilização que procura responder à forma como o novo paciente utiliza o meio digital para considerar, comparar e avaliar”, nota.

A nível internacional, a marca abriu a sua segunda clínica na Polónia este ano. No mercado polaco, a marca possui equipa própria de marketing, mas opera de forma articulada com a estratégia central. “O que existe efetivamente é uma linha de marca que é respeitada. Trabalhamos de forma articulada e colaborativa em prol de um resultado último, que é o sucesso da marca em ambas as geografias.”

Paralelamente, o turismo de saúde ganha cada vez mais peso no negócio. “Do ponto de vista do marketing, temos vindo a conhecer diferentes geografias e mercados para compreender os elementos diferenciadores que levam à decisão de fazer uma viagem para um tratamento dentário. O preço tem um peso elevado, mas temos vindo a aprender que não é a única razão. O expertise médico e outros atributos também contribuem para a tomada de decisão.”

Para suportar esta estratégia de reposicionamento, a Malo Clinic está a apostar fortemente em paid media, otimização de SEO e na criação de conteúdos próprios com testemunhos reais de pacientes e profissionais do corpo clínico. No plano de PR & media relations, tem reforçado a vertente educativa e preventiva. “Essa parte educacional é sempre muito importante e para nós está sempre ligada à prevenção e à higiene. É algo que não queremos perder, porque representa o nosso rigor clínico e a segurança que transmitimos.”

A marca mantém ainda presença regular na televisão através de dois programas da SIC, nomeadamente, no programa Júlia, com foco em casos complexos de reabilitação oral total, e no Estamos em Casa, onde assume um papel pedagógico e informativo sobre saúde oral.

O ecossistema de parceiros externos é assim composto pela Gigantic (paid media), Amplify (produção de conteúdos), Atrevia (PR & media relations) e The Square (gestão de redes sociais & community management).

Em paralelo, a Malo Clinic Education –– unidade focada na formação B2B de profissionais do setor — opera com uma estrutura de negócio autónoma, cabendo à equipa de marketing central o papel de guardiã da marca, validação de alguns conteúdos, desenvolvimento de ativos e suporte em campanhas de CRM.

Internamente, a equipa de marketing da Malo Clinic é composta por cinco pessoas, divididas por quatro áreas:

Performance e digital: gestão de paid media, ativos digitais, acompanhamento do website e métricas de conversão

gestão de paid media, ativos digitais, acompanhamento do website e métricas de conversão CRM e experiência do cliente: Gestão da relação com o paciente, implementação de iniciativas e análise de dados

Gestão da relação com o paciente, implementação de iniciativas e análise de dados Comunicação: articulação com agências externas, produção de conteúdos e ligação com o corpo clínico.

articulação com agências externas, produção de conteúdos e ligação com o corpo clínico. Design Internalizado: Produção parcial e adaptação de materiais gráficos para as necessidades do dia-a-dia.

A bagagem profissional de Cláudia Abreu de Andrade reflete a diversidade do seu percurso, com passagens por empresas como o Citi, Barclays, Born e Sodexo, cruzando setores que vão da banca e tecnologia aos serviços digitais e turismo. “São muitos setores e há um elemento que me move muito: a experiência do cliente. Tive sempre em áreas de fronting — comercial ou marketing –, muito próxima da experiência direta. Já fiz B2B, B2C, B2B2C, meio financeiro, meios de pagamento e turismo. Na verdade, tudo resulta em adquirir o cliente, mantê-lo e trabalhar o seu lifetime value”, resume.

“Essas aprendizagens permitem-me hoje, em alguns momentos — e digo isto com a maior humildade e sempre na disponibilidade e certeza que vou continuar a aprender — sentir quase que a história se está um pouco repetir e que se consegue acelerar aqui um bocadinho”, explica.

A sua trajetória inclui também a fundação de uma consultora própria, motivada na altura por questões familiares que não se coadunavam com o ritmo das multinacionais. Essa fase exigiu um elevado nível de autodisciplina. “Trouxe-me a dinâmica de ter um negócio próprio e a preocupação de que, no final, tem de bater certo”, destaca.

“O conceito de teletrabalho começou aí para mim. Não tinha escritório, tinha de angariar os clientes e adaptar-me. Trabalhei dois anos num projeto de RGPD e tive de aprender tudo sobre o assunto. Foi um exercício de resiliência, de dar dois passos atrás para dar um à frente, sendo comercial e executante ao mesmo tempo”, recorda.

Para descomprimir no dia-a-dia, a atividade física surge em primeiro lugar, com o pilates e as caminhadas no topo das preferências. Apaixonada por música, não perde a oportunidade de ir a concertos e festivais de verão, além de ter no horizonte o gosto constante por viajar — uma ponte reforçada pelo facto de o filho mais velho estar atualmente a viver no estrangeiro.

Nos últimos tempos, tem vindo a descobrir um novo interesse. “Estou a dar os primeiros passos na jardinagem. Não sei se vou ter muito sucesso, mas vou dar o meu melhor”, destacando ainda o valor insubstituível dos jantares e conversas com o seu grupo de amigos.

Mãe de dois filhos — um de 25 anos e uma filha de 22 –, reside na zona de Carcavelos, no limite entre os concelhos de Cascais e Oeiras, muito perto da Nova SBE. “Sempre vivi ali na zona. Tem o lado ótimo de ter a praia muito acessível e o reverso da medalha no trânsito. No verão, com tanta afluência, torna-se um bocadinho mais difícil usufruir dessa vantagem, mas é ali o meu ponto de equilíbrio”, remata.

Refletindo sobre o seu percurso, destaca que o seu perfil focado em objetivos, a recusa em ter receio de assumir o desconhecimento para aprender do zero e uma atitude colaborativa foram fatores chave. “Em muitos momentos é necessária resiliência, porque há decisões de última hora que podem levar a níveis de frustração. Diria que uma própria capacidade de automotivação é importante. Às vezes o mais importante é não tomar uma má decisão, embora isso possa ir contra aquilo para que se esteve a trabalhar nos últimos tempos”, conclui.