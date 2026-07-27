Competição entre seguradoras faz preços de seguros caírem 6%

Os preços dos seguros a nível mundial recuaram 6% no segundo trimestre de 2026, marcando a oitava queda trimestral consecutiva, segundo o mais recente “Global Insurance Market Index” da corretora Marsh, divulgado esta segunda-feira. O resultado mostra uma continuidade da tendência já registada no primeiro trimestre, quando as taxas caíram 5%.

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O recuo é explicado, aponta a Marsh, pela “crescente capacidade disponível no mercado e pela forte concorrência entre seguradoras” em praticamente todas as linhas de negócio. Segundo a corretora, “a rentabilidade sustentada do setor, o excedente de capital acumulado, custos de resseguro mais baixos e retornos de investimento” superiores têm alimentado essa competição, puxando os preços para baixo.

O comportamento, no entanto, não é uniforme entre ramos de seguro. Enquanto os seguros de danos materiais registaram uma queda expressiva de 12%, os seguros de responsabilidade civil seguiram a direção oposta, com um aumento de 2% a nível global, impulsionado pela situação geopolítica nos Estados Unidos.

Todas as regiões do mundo registaram descidas na taxa composta face ao período homólogo. A região da Índia, Médio Oriente e África (IMEA) liderou as reduções, com uma queda de 16%, seguida do Pacífico (13%) e da América Latina e Caraíbas (9%). No Reino Unido, as taxas desceram cerca de 8% e, no Canadá, 7%. Na Europa, a redução média foi de 6% e, na Ásia, de 5%. Já nos Estados Unidos, a taxa composta global caiu 2%, uma queda mais acentuada do que o recuo de 1% observado no trimestre anterior.

Seguros de danos materiais sofrem queda acentuada

As taxas de seguros de danos materiais caíram 12% a nível global, no seguimento de reduções de 9% já verificadas no primeiro trimestre de 2026 e no último trimestre de 2025. Cinco regiões registaram quebras de dois dígitos: IMEA (19%), Pacífico (15%), América Latina e Caraíbas (14%), Estados Unidos (13%) e Reino Unido (11%). A Europa (9%), o Canadá (8%) e a Ásia (5%) também registaram descidas.

Já nos seguros de responsabilidade civil, o cenário foi o oposto. A subida global de 2% representa, ainda assim, um abrandamento face ao aumento de 3% do primeiro trimestre. Todas as regiões viram as taxas descerem, exceto os Estados Unidos, onde os preços subiram 7%, abaixo dos 9% do trimestre anterior.

Linhas financeiras e cyber continuam a descer

As taxas das linhas financeiras e profissionais recuaram 3%, uma desaceleração face à queda de 5% do trimestre anterior, com reduções em todas as regiões exceto nos EUA, onde subiram 1%. Já os seguros de cyber caíram 4% a nível global, com a maior quebra a verificar-se na região IMEA (14%), seguida da América Latina e Caraíbas (10%) e dos Estados Unidos (2%).

“Na grande maioria dos mercados, para além de competirem com base no preço, as seguradoras procuram diferenciar-se através de coberturas mais amplas, condições de apólice mais abrangentes e franquias mais baixas. Embora a incerteza económica e geopolítica tenha levado muitos compradores a reter em balanço as poupanças conseguidas através da redução dos prémios, muitas organizações continuam também a investir em estratégias alternativas de gestão de risco, entre as quais se incluem as cativas”, afirma Luís Rodrigues de Sousa, Líder de Placement da Marsh Portugal.