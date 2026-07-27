Cortes na geração de energia renovável são maior entrave à expansão da EDP no Brasil

Os cortes na geração de energia renovável (curtailment, em inglês) são o principal entrave à expansão eólica e solar da EDP no Brasil, referiu o CEO da elétrica portuguesa numa entrevista ao Valor Econômico. Miguel Stilwell d’Andrade admite, entre as possíveis alternativas, avaliar o investimento em gás natural e diz que “certamente” vai olhar para o segmento das baterias.

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“No Brasil, o curtailment é uma grande questão. Eu diria que é, provavelmente, a questão número um entre os três maiores desafios que enfrentamos no país neste momento“, afirmou o gestor, que aponta o grande avanço da geração renovável no nordeste brasileiro, associado ao crescimento da geração distribuída — sobretudo pela expansão dos painéis solares — como o maior responsável pelo congestionamento das redes.

Parte da solução, de acordo com Stilwell d’Andrade, pode ser a ampliação da infraestrutura de transmissão para aumentar a capacidade de transportar a energia produzida no nordeste aos principais centros de consumo, assim como aproximar a procura dos polos de geração, com a instalação de grandes consumidores de energia, como projetos de hidrogénio e centros de dados, reduzindo a necessidade de escoamento.

Além disso, estão em discussão mudanças regulatórias que também poderão contribuir para reduzir o problema.

“Estamos a investir bastante no Brasil, em distribuição e transmissão. Temos participado nos diferentes leilões. De momento, porém, não estamos a investir em projetos de energia eólica e solar porque, diante dos problemas de curtailment, esse mercado não é muito atrativo. Podemos até avaliar investimentos em gás natural. (…) Certamente também vamos olhar para o segmento de baterias”, disse.