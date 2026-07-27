Energia

Cortes na geração de energia renovável são maior entrave à expansão da EDP no Brasil

  • ECO
  • 13:07

CEO da empresa portuguesa vê ‘curtailment’ como o maior desafio à expansão de novos projetos eólicos e solares no Brasil. Avalia investimento em gás natural e "certamente" vai olhar para as baterias.

Os cortes na geração de energia renovável (curtailment, em inglês) são o principal entrave à expansão eólica e solar da EDP no Brasil, referiu o CEO da elétrica portuguesa numa entrevista ao Valor Econômico. Miguel Stilwell d’Andrade admite, entre as possíveis alternativas, avaliar o investimento em gás natural e diz que “certamente” vai olhar para o segmento das baterias.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“No Brasil, o curtailment é uma grande questão. Eu diria que é, provavelmente, a questão número um entre os três maiores desafios que enfrentamos no país neste momento“, afirmou o gestor, que aponta o grande avanço da geração renovável no nordeste brasileiro, associado ao crescimento da geração distribuída — sobretudo pela expansão dos painéis solares — como o maior responsável pelo congestionamento das redes.

Parte da solução, de acordo com Stilwell d’Andrade, pode ser a ampliação da infraestrutura de transmissão para aumentar a capacidade de transportar a energia produzida no nordeste aos principais centros de consumo, assim como aproximar a procura dos polos de geração, com a instalação de grandes consumidores de energia, como projetos de hidrogénio e centros de dados, reduzindo a necessidade de escoamento.

Além disso, estão em discussão mudanças regulatórias que também poderão contribuir para reduzir o problema.

“Estamos a investir bastante no Brasil, em distribuição e transmissão. Temos participado nos diferentes leilões. De momento, porém, não estamos a investir em projetos de energia eólica e solar porque, diante dos problemas de curtailment, esse mercado não é muito atrativo. Podemos até avaliar investimentos em gás natural. (…) Certamente também vamos olhar para o segmento de baterias”, disse.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cortes na geração de energia renovável são maior entrave à expansão da EDP no Brasil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Kiev quer protótipo de sistema antimíssil europeu até 2027

Tiago Martins d'Oliveira,

A Ucrânia quer ter um protótipo do sistema europeu de defesa antimíssil Freyja pronto até meados de 2027, mesmo após obter dos EUA licença para produzir mísseis Patriot no país.