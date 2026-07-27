Crédito à Habitação

Crédito da casa volta a acelerar em junho e atinge novo recorde de 116,8 mil milhões de euros

Stock de empréstimos para a compra de habitação mantém trajetória de subida iniciada em 2024, tendo crescido 10,9% em junho, a maior subida registada desde fevereiro de 2003.

O crédito à habitação continua a acelerar e mantém um dinamismo superior ao da Zona Euro. Em junho, o stock de empréstimos para a compra de casa subiu 10,9% em termos anuais, a taxa de crescimento mais elevada desde 2003, com a carteira dos bancos a renovar recordes, totalizando 116,8 mil milhões de euros.

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De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados esta segunda-feira, a taxa de variação anual dos empréstimos para habitação manteve a trajetória de aumento interrupta iniciada há dois anos, apresentando um “dinamismo” superior ao verificado ao nível da Zona Euro. Nos países da moeda única, o credito à habitação subiu apenas 3%.

Assim, o stock de empréstimos para habitação aumentou 1.056 milhões de euros relativamente ao mês anterior. Em comparação com o mês homólogo, cresceu 10,9%, a maior subida registada desde fevereiro de 2003.

Fonte: Banco de Portugal

Já o montante de empréstimos ao consumo e outros fins subiu 249 milhões de euros em junho, totalizando 35,3 mil milhões de euros. O regulador bancário explica que a taxa de variação anual manteve-se em 9,3%, refletindo uma redução nos empréstimos para outros fins (para 9,1%) e um aumento nos empréstimos ao consumo (para 9,4%).

No segmento dos empréstimos às empresas, no final de junho, o stock de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas atingiu 77,5 mil milhões de euros, mais 1364 milhões do que no final de maio. Uma evolução que reflete um crescimento homólogo de 5,8%, acima dos 5,5% registados em maio.

(Notícia em atualização)

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