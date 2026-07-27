Dão antecipa mais 5% de vinho na vindima de 2026

A Região Demarcada do Dão anunciou esta segunda-feira que prevê aumentar a produção de vinho até 5% na vindima de 2026, face ao ano anterior, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis registadas no primeiro semestre e pelo bom estado das vinhas.

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“A evolução do ano vitícola tem sido globalmente positiva e os indicadores recolhidos, até ao momento, apontam para uma vindima ligeiramente superior à de 2025″, afirma Ana Rodrigues, coordenadora do Polo do Dão do Colab Vines & Wines, citada em comunicado.

A responsável acrescenta que as condições climáticas permitiram “um desenvolvimento equilibrado da videira e uma reduzida pressão de doenças”, mas sublinha que “a evolução das próximas semanas continua a ser determinante para o resultado final da campanha”.

Também o presidente da CVR Dão, Manuel Pinheiro, considera que a estimativa “representa um sinal de confiança para a região e para os produtores”.

“Uma previsão de crescimento da produção, ainda que moderado, é positiva para o setor, sobretudo quando está associada a boas perspetivas de qualidade”, afirma, acrescentando que “as uvas do ano estão excelentes” e que a região espera produzir “grandes vinhos”.

Esta estimativa representa um sinal de confiança para a região e para os produtores do Dão. Uma previsão de crescimento da produção, ainda que moderado, é positiva para o setor, sobretudo quando está associada a boas perspetivas de qualidade, já que as uvas do ano estão excelentes e estamos, portanto, na expetativa de grandes vinhos. Manuel Pinheiro Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão

De acordo com o Boletim de Evolução Intercalar do Ano Vitícola 2026, elaborado pelo Polo do Dão do Colab Vines & Wines em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão), a campanha vitícola tem decorrido de forma globalmente positiva, sustentando a previsão de um aumento da produção até 5% face a 2025.

Até ao final de junho, o ano vitícola foi marcado por um inverno moderadamente quente e extremamente chuvoso, seguido de uma primavera muito quente e moderadamente seca. Segundo os responsáveis pelo boletim, estas condições aceleraram o ciclo vegetativo da videira e permitiram assegurar um estado hídrico adequado das vinhas, graças às reservas de água acumuladas durante o inverno.

No plano fitossanitário, a incidência de doenças foi reduzida, tendo sido registadas apenas algumas situações pontuais em parcelas mais suscetíveis.

A estimativa não contempla, contudo, fatores que ainda poderão influenciar a produção final, como episódios de escaldão, fenómenos de stress que condicionem o desenvolvimento do bago ou diferenças de vingamento e crescimento entre castas.

A previsão para o Dão surge depois de a Região Demarcada do Douro ter estimado um aumento da produção entre 25% e 30% face a 2025, embora tenha ressalvado que o resultado final dependerá das condições meteorológicas até à vindima, nomeadamente do impacto de eventuais períodos de calor intenso e de stress hídrico na videira.