Economia

Depósitos das empresas com a maior subida desde abril de 2022

Em julho, as famílias e empresas depositaram mais dinheiro nos bancos portugueses em comparação com o ano passado, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

As famílias e as empresas depositaram mais dinheiro nos bancos portugueses em comparação com o ano passado. Em junho, tanto empresas como particulares viram o stock de depósitos crescer, em termos homólogos, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

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Em destaque continuam os montantes que as organizações depositam, uma vez que tiveram o maior aumento desde abril de 2022. No final do mês passado, o stock de depósitos das empresas nos bancos atingiu 79,1 mil milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual de 12,7%, a mais elevada em quatro anos, apesar de terem sido menos seis milhões do que em maio (+12,2%).

Quanto às famílias, no final de junho, o stock de depósitos de particulares nos bancos totalizava 205,3 mil milhões de euros, mais 2.311 milhões do que em maio, e mais 4,8% do que em junho de 2025. “Esta subida refletiu aumentos de 2.161 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem) e de 149 milhões nos depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso)”, informou o BdP, na mais recente nota de informação estatística.

Taxa de variação anual dos depósitos de empresas

Fonte: Banco de Portugal

Os números do BdP foram conhecidos menos de uma semana depois de o Banco Central Europeu ter decidido manter as taxas de juro diretoras inalteradas, confirmando aquilo que era amplamente esperado pelos mercados financeiros. Assim, a taxa de facilidade permanente de depósito permaneceu nos 2,25%, a taxa das operações principais de refinanciamento situou-se em 2,40% e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez ficou nos 2,65%.

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