EDP Renováveis vende projeto solar e de baterias nos EUA por 800 milhões
Nesta transação, o ganho sobre o capital bruto investido, embora sujeito a ajustamentos finais, deverá situar-se em cerca de 40%.
A EDP Renováveis assinou um acordo para a venda de uma participação de 80% no capital de um portefólio de 384 megawatt (MW) nos Estados Unidos da América, divulgou a empresa através de um comunicado.
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A venda foi feita a um fundo gerido pela Ares Infrastructure Equity. Do lado do fundo fica um projeto solar de 200 megawatt (MW) e um sistema de armazenamento de energia em baterias de 184 MW, localizado na Califórnia.
A capacidade do projeto solar encontra-se contratada por um período de 20 anos ao abrigo de um contrato de aquisição de energia de longo prazo (Power Purchase Agreement), enquanto o BESS beneficia de um contrato de disponibilização de capacidade (Capacity Tolling Agreement) com igual duração.
Nas estimativas da empresa, a totalidade do ativo vale, à data, 800 milhões de dólares. A EDPR receberá cerca de 450 milhões pela participação de 80% alienada, sendo 50% pagos no momento do fecho financeiro da transação. Os restantes 50% passarão para as mãos da empresa portuguesa aquando da entrada em operação comercial dos projetos.
Nesta transação, o ganho sobre o capital bruto investido, embora sujeito a ajustamentos finais até ao recebimento integral dos montantes da transação, deverá situar-se em cerca de 40%, acima do objetivo médio de 15% definido para o período entre 2026 e 2028.
O projeto, que atingiu a Decisão Final de Investimento em agosto de 2025, foi o primeiro projeto da EDPR nos EUA a atingir esta etapa após a aprovação da “One Big Beautiful Bill”, o emblemático diploma legislativo de Donald Trump que cortou com vários incentivos lançados pelo antecessor, Joe Biden, para promover as energias limpas no país.
O presidente Trump assinou o diploma a 4 de julho de 2025. O mercado norte-americano representa 60% do plano de investimento bruto da EDPR para o período entre 2026 e 2028.
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