Elétrico 22 volta a circular entre o Carmo e a Batalha, no Porto, a partir de sábado

Suspensa desde novembro de 2021 devido às obras de construção da Linha Rosa do Metro do Porto, a “histórica” linha 22 do carro elétrico regressa a partir deste sábado aos carris da Invicta, num percurso de meia hora entre o Carmo e a Batalha. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) garante que estão “reunidas todas as condições para garantir o seu funcionamento“.

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Segundo a transportadora, presidida por Luís Osório, a primeira viagem está marcada para as 9h15, com partida do Carmo, local onde regressará. Transportará os passageiros numa viagem de descoberta pelo centro histórico do Porto, passando pela Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade até ao terminal do Funicular dos Guindais na zona da Praça da Batalha.

Segundo a transportadora, esta linha estava “suspensa desde novembro de 2021 devido às obras de expansão da rede do Metro do Porto”, mais propriamente a Linha Rosa – que ligará a estação de São Bento à da Casa da Música –, ainda em curso, mas com menos impactos à superfície.

“Concluídos os trabalhos de infraestrutura, a STCP deu início à preparação do regresso da linha, promovendo ações de formação dirigidas aos guarda-freios e realizando testes de circulação ao longo do mês, com o objetivo de garantir todas as condições de segurança e operacionalidade do serviço”, informa a transportadora numa nota enviada às redações esta segunda-feira.

De acordo com a STCP, a linha 22 já deveria estar a circular desde o final de 2023. Em 2024 apontava prejuízos na ordem de um milhão de euros devido à suspensão da operação.

Além do seu percurso turístico, a Linha 22 faz a articulação com a restante rede de elétricos, nomeadamente com a linha 18, no Carmo, que, por sua vez, assegura a ligação à Linha 1, em Massarelos.

Igualmente na sequência do fim das obras da Linha Rosa do metro na Cordoaria, a linha 18 do elétrico já retomou o seu percurso tradicional a 1 de julho deste ano. Recuperou as três paragens – Parada Leitão, Hospital de Santo António e Carmo –; nesta última a linha passou a iniciar e terminar o serviço. Desde 2023 que apenas circulava entre os Clérigos e a Foz.

O que precisa de saber sobre a linha 22 do carro elétrico.