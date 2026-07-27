Elétrico 22 volta a circular entre o Carmo e a Batalha, no Porto, a partir de sábado
Linha entre o Carmo e a Batalha reabre quase cinco anos depois de ter sido suspensa devido às obras da Linha Rosa do Metro do Porto. O percurso terá uma duração aproximada de 30 minutos.
Suspensa desde novembro de 2021 devido às obras de construção da Linha Rosa do Metro do Porto, a “histórica” linha 22 do carro elétrico regressa a partir deste sábado aos carris da Invicta, num percurso de meia hora entre o Carmo e a Batalha. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) garante que estão “reunidas todas as condições para garantir o seu funcionamento“.
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Segundo a transportadora, presidida por Luís Osório, a primeira viagem está marcada para as 9h15, com partida do Carmo, local onde regressará. Transportará os passageiros numa viagem de descoberta pelo centro histórico do Porto, passando pela Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade até ao terminal do Funicular dos Guindais na zona da Praça da Batalha.
Segundo a transportadora, esta linha estava “suspensa desde novembro de 2021 devido às obras de expansão da rede do Metro do Porto”, mais propriamente a Linha Rosa – que ligará a estação de São Bento à da Casa da Música –, ainda em curso, mas com menos impactos à superfície.
“Concluídos os trabalhos de infraestrutura, a STCP deu início à preparação do regresso da linha, promovendo ações de formação dirigidas aos guarda-freios e realizando testes de circulação ao longo do mês, com o objetivo de garantir todas as condições de segurança e operacionalidade do serviço”, informa a transportadora numa nota enviada às redações esta segunda-feira.
De acordo com a STCP, a linha 22 já deveria estar a circular desde o final de 2023. Em 2024 apontava prejuízos na ordem de um milhão de euros devido à suspensão da operação.
Além do seu percurso turístico, a Linha 22 faz a articulação com a restante rede de elétricos, nomeadamente com a linha 18, no Carmo, que, por sua vez, assegura a ligação à Linha 1, em Massarelos.
Igualmente na sequência do fim das obras da Linha Rosa do metro na Cordoaria, a linha 18 do elétrico já retomou o seu percurso tradicional a 1 de julho deste ano. Recuperou as três paragens – Parada Leitão, Hospital de Santo António e Carmo –; nesta última a linha passou a iniciar e terminar o serviço. Desde 2023 que apenas circulava entre os Clérigos e a Foz.
O que precisa de saber sobre a linha 22 do carro elétrico.
- Circula todos os dias da semana, com uma frequência de 30 minutos.
- O primeiro elétrico parte diariamente do Carmo às 9h15 e a última viagem termina às 19h45, também no Carmo.
- Títulos de Transporte válidos: passe Andante que inclua as zonas a utilizar PRT1 e PRT2; bilhete de bordo adquirido à entrada dos elétricos, válido para uma viagem na STCP.
- O título de transporte entre os seis euros para adultos e os 3,50 euros para crianças entre os 4 e 12 anos.
- O pagamento pode ser feito por cartão bancário (físico ou digital) ou MBWay.
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