Ensino Superior. Candidaturas continuam 23,2% abaixo do ritmo de 2025

As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior continuam abaixo do ritmo do ano passado, embora a diferença esteja a diminuir. Ao sétimo dia do processo tinham sido submetidas 25.318 candidaturas, menos 7.666 do que no mesmo período de 2025, o que representa uma quebra de 23,2%.

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Os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) mostram, ainda assim, uma aceleração do ritmo de candidaturas durante o fim de semana. Entre sexta-feira e domingo foram submetidas 14.803 candidaturas, mais 5.439 do que no período homólogo de 2025, quando tinham sido registadas 9.364.

Só esta segunda-feira foram submetidas 2.525 candidaturas, elevando o total acumulado para 25.318. No mesmo momento do concurso de 2025, o acumulado ascendia a 32.984 candidaturas.

A evolução das candidaturas ocorre num contexto em que ainda decorre a regularização dos problemas registados na correção dos exames nacionais. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, revelou esta segunda-feira que ainda existem cerca de 170 exames nacionais por classificar e que foram apresentados cerca de 15 mil pedidos de reapreciação das provas da primeira fase, mais do dobro dos 6.200 pedidos registados no ano passado. O governante garantiu que os problemas não irão prejudicar o acesso dos alunos ao ensino superior.

Também esta segunda-feira arrancou o período de inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário, que decorre até sexta-feira. A medida foi criada para compensar os atrasos provocados pela correção digital dos exames e destina-se a todos os alunos que reuniam condições para realizar a 2.ª fase.

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre 20 de julho e 6 de agosto, disponibilizando cerca de 56 mil vagas. Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.