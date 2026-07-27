Ex-governante João Galamba assume direção de empresa de pesados elétricos

O ex-ministro das Infraestruturas e ex-secretário de Estado da Energia, João Galamba, anunciou esta segunda-feira que assumiu o cargo de diretor da PragmaCharge, uma empresa focada no setor dos transportes pesados elétricos.

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“O objetivo é claro: acelerar a eletrificação do transporte pesado em Portugal, tornando-a viável, escalável e economicamente atrativa para quem transporta as mercadorias do país”, escreve o ex-governante na sua página do LinkedIn, onde fez o anúncio.

A atividade da PragmaCharge centra-se na disponibilização de soluções para que operadores de logística possam usar transportes pesados elétricos na sua atividade. Para isso, disponibiliza uma frota de pesados elétricos, cobrando por quilómetro percorrido ou por quilowatt consumido.

A empresa faz também a análise dos ciclos de operação e o planeamento da eletrificação da frota. Em paralelo, avança projetos de instalação de infraestrutura de carregamento elétrico junto aos portos, terminais ferroviários e centros logísticos, “removendo a principal barreira à descarbonização de um setor fragmentado e altamente competitivo”, indica Galamba.

A PragmaCharge, de acordo com o novo diretor, atua em toda a Europa e no Reino Unido. Recentemente, Galamba esteve em destaque na corrida para a presidência da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), mas o lugar acabou por ser entregue a Joaquim Barbosa.

João Galamba dedicava-se, até ao momento, a ser consultor na área de Energia, sendo que mantém atividade neste âmbito. Exerce ainda as funções de consultor sénior da Global Wind Energy Council (GWEC) e da Global Renewables Alliance (GRA), além de ser conselheiro do board da Ohros e consultor estratégico da Enline.

Galamba assumiu a pasta de ministro das Infraestruturas em 2023, depois de nomeado secretário de Estado Adjunto e da Energia, em 2019. Já estava no cargo de secretário de Estado da Energia desde 2018, depois de vários anos a servir como deputado na Assembleia da República.