Filipa Appleton deixa direção de marketing do Continente

Filipa Appleton geria a marca da MC desde 2023. A também presidente da Auto Regulação Publicitária e vice-presidente da APAN ainda não revelou qual o seu próximo desafio, "profundamente pessoal".

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Filipa Appleton anunciou a sua saída da direção de marketing do Continente, após um percurso que começou em setembro de 2023. A notícia foi revelada pela própria na rede social Linkedin.

“Hoje termina um capítulo muito importante da minha vida profissional. Depois de alguns anos como Diretora de Marketing do Continente, chegou o momento de seguir um novo caminho e abraçar um desafio profundamente pessoal“, começa assim o seu post.

Sem revelar qual a próxima fase da carreira, destaca que “agora é tempo de dedicar a minha energia a outros sonhos, a novos projetos e a uma nova etapa que me entusiasma muito”, remetendo novidades para breve.

Filipa Appleton assume ainda a presidência da Auto Regulação Publicitária desde abril de 2026 e a vice-presidência da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) desde o mesmo mês — entidade da qual assumiu a presidência no triénio anterior. No seu percurso, conta com a passagem pelo Banco Espírito Santo, Lexmark Portugal, Nokia, Lidl e Galp.

No início do ano, a ex-diretora de marketing explicava, em entrevista ao +M, que a alimentação seria o eixo central da comunicação do Continente em 2026. Já em março do ano passado, explicava os desafios em manter a liderança da marca.

Contactado pelo +M, o Continente ainda não comentou a saída da profissional.