Galp compra 15 parques eólicos em Espanha avaliados em 420 milhões

A Galp anunciou esta segunda-feira a aquisição de um portefólio eólico de 361 MW (megawatts) de capacidade em Espanha à Acciona Energía. Os ativos foram avaliados em 420 milhões de euros (enterprise value) e o negócio já está concretizado, sem qualquer dívida associada.

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Em concreto, a Galp adquiriu 15 parques eólicos onshore localizados em várias regiões espanholas “com fortes recursos eólicos e historial operacional estabelecido”, indicou a empresa num comunicado, no mesmo dia em que apresentou resultados semestrais e um reforço do dividendo anual.

Com esta compra, a Galp aumenta a sua capacidade renovável instalada para 2,7 GW (gigawatts), o que lhe permite produzir anualmente cerca de 5 TWh (terawatts-hora) de eletricidade. A geração eólica representa cerca de 30% deste valor.

(Notícia em atualização)