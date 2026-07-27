Empresas

Galp espera assinar acordo com Moeve em outubro

Diálogo com Governo segue de forma "muito construtiva" e não está a atrasar o processo, garante a Galp.

Depois de anunciar ao mercado que o acordo para uma fusão parcial com a Moeve deverá ser fechado no segundo semestre, os co-CEO da Galp, João Diogo da Silva e Maria João Carioca, estimam a data provável de assinatura para o mês de outubro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Em outubro devemos estar em condições para um signing [assinatura do acordo]”, afirmou João Diogo Marques da Silva, em declarações ao ECO/Capital Verde, depois de, numa chamada com analistas, ter dado conta de “complexidades” nas diligências em torno do processo. Ainda assim, “não são questões que nós não estivéssemos à espera”, refere, para depois adiantar, no âmbito das preocupações levantadas do Governo: “Essas questões não fazem adiar o processo.”

No início do mês, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse que o Governo está a acompanhar “com a máxima atenção” o acordo anunciado entre as duas empresas, “tendo como prioridade assegurar a continuidade da refinaria de Sines enquanto ativo estratégico nacional, defender a segurança do abastecimento energético e criar condições para o seu desenvolvimento no contexto da transição energética”.

O Governo estará inclusivamente a estudar as ferramentas que tem para atuar no âmbito do negócio entre as duas petrolíferas, de forma a garantir que a refinaria se mantém em solo português e tem Portugal como prioridade em situações de crise, afirmou a ministra da tutela. A responsável indicou que a capacidade de intervenção estava a ser estudada à luz do facto de os investidores acionistas da Moeve serem de fora da Europa.

Entendemos as preocupações de segurança de abastecimento que o Governo tem, que são as mesmas que a eventual parceria com a Moeve vai garantir e vai defender. Estamos absolutamente alinhados nisso”, afirma o co-CEO, que considera que o diálogo com o Governo tem seguido “de forma muito construtiva”. O responsável da Galp salienta ainda que “Sines é um dos ativos fundamentais na plataforma que se está a constituir com os ativos da Moeve” e sublinha que a petrolífera portuguesa tem sido capaz de assegurar o abastecimento do país “num contexto extremamente adverso”.

Por seu lado, Maria João Carioca frisa que o diálogo aberto com o Governo é “uma parte importante”, e que este se faz em torno condições que garantem a competitividade do ativo no futuro, nas quais “convergem os interesses de todas as partes”. Considera ainda que a nacionalidade do acionista não é o que vai condicionar a capacidade da refinaria para, a prazo, “continuar a ser um ativo que está a operar nas melhores condições” e que consegue fornecer o mercado com previsibilidade e boa oferta. “Não vemos que não haja espaço para chegarmos a uma solução e é sobre essa solução que vamos conversando com o governo”, rematou.

A petrolífera portuguesa e os acionistas da Moeve — a Mubadala Investment Company e o The Carlyle Group — anunciaram a 8 de janeiro que chegaram a um acordo não vinculativo para avançar com discussões detalhadas sobre a potencial fusão dos seus portefólios de downstream e criar duas empresas líderes de energia na Península Ibérica: a RetailCo e a IndustrialCo. A Galp informou nessa altura que, havendo acordo, ficará com cerca de 50% da nova plataforma de retalho (a RetailCo) com 3.500 estações de serviço na Ibéria e, pelo menos, 20% da empresa industrial a ser criada para a refinação e o trading (a IndustrialCo).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Galp espera assinar acordo com Moeve em outubro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Grupo ACA ganha contrato de 61 milhões na ferrovia do Brasil

Patrícia Abreu,

Empresa minhota vai ficar responsável pela construção de um novo troço com 73,32 quilómetros da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco. Contrato tem a duração de 57 meses.