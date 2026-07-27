GBSB Global consolida um modelo educacional pioneiro para formar os profissionais exigidos pela nova economia

A GBSB Global Business School, instituição com quatro campus (Barcelona, ​​Madrid, Malta e Online), encerra um dos anos académicos mais significativos de sua história, consolidando um modelo educacional baseado em três pilares: inovação aplicada, internacionalização genuína e hiperespecialização.

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A escola desenvolveu programas pioneiros na Espanha em áreas como Inteligência Artificial aplicada aos negócios, Gestão de Blockchain, FinTech, Gestão da Inovação, eSports, Negócios Digitais e Cidades Inteligentes. Faz isso com a convicção de que as instituições de ensino devem antecipar o mercado, e não simplesmente se adaptar a ele, desenvolvendo novos programas apenas quando existir uma necessidade real e uma base académica sólida.

De acordo com Antonio Rodríguez Engelmann, CEO da GBSB Global Business School, o papel de uma escola de negócios mudou profundamente: “A verdadeira qualidade de uma escola de negócios não é medida apenas pelos programas que oferece, mas pela sua capacidade de antecipar as competências de que as empresas precisarão daqui a cinco ou dez anos e de formar profissionais preparados para liderar essa transformação.”

O último ano letivo trouxe consigo um reconhecimento institucional concreto. Após uma auditoria positiva da AQU Catalunya, a Licenciatura em Administração de Empresas e Inovação Digital e o Mestrado em Gestão da GBSB Global foram formalmente registados no Registo de Universidades, Centros e Diplomas (RUCT) de Espanha, reforçando as acreditações já existentes da MFHEA e da ACBSP, bem como a sua classificação de cinco estrelas QS, que já receberam três vezes.

Em junho de 2026, a Associação Espanhola de Consumidores classificou a GBSB Global em primeiro lugar em uma nova classificação de escolas de negócios que estão redefinindo a educação empresarial na Espanha, à frente de diversas escolas de negócios espanholas já consolidadas. A escola também foi incluída na lista da Forbes Espanha de 2026 das Melhores Escolas de Negócios da Espanha.

A GBSB Global oferece todos os seus programas acadêmicos em inglês e reúne estudantes de mais de 100 países, criando um ambiente multicultural que é parte integrante de sua metodologia educacional. Este ano letivo também marcou a inauguração do novo campus principal da escola, no coração de Madrid, a poucos passos do Parque do Retiro, instalado em um edifício histórico meticulosamente restaurado.

Além disso, o modelo educacional incorpora metodologias experienciais como Design Thinking e LEGO® Serious Play®, juntamente com programas de empreendedorismo próprios que conectam os alunos a mentores, investidores e ao ecossistema empreendedor. O Impuls AgriTech, desenvolvido em conjunto com o Instituto de Pesquisa e Tecnologia Agroalimentar (IRTA) e o Governo da Catalunha, cresceu de 8 projetos em 2025 para 12 em 2026, enquanto o G-Accelerator Impact Call (programa de pré-aceleração da GBSB Global em Barcelona para projetos de impacto em estágio inicial, desenvolvido em conjunto com a UVic-UCC e a Universidade de Northampton e financiado pelo Governo da Catalunha e pelo Fundo Social Europeu) continua a crescer, atingindo aproximadamente 30 projetos em sua última edição.

O Centro de Pesquisa da escola também continua em expansão, tendo já sediado sua primeira Conferência de Doutorado e a edição inaugural da InnoVision, uma conferência internacional sobre inovação empresarial, sustentabilidade e transformação estratégica, que atualmente está recebendo propostas de trabalhos para sua segunda edição, a ser realizada no novo campus de Madrid nos próximos meses.