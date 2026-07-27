Exames nacionais

Exames. Professores vão receber um euro por resposta corrigida e 12 euros por reapreciação

Governo anuncia verba extra para professores classificadores de exames: um euro por resposta corrigida e 12 euros por prova revista. Pedidos de reapreciação mais do que duplicaram face a 2025.

O ministro Educação, Fernando Alexandre, assinou esta segunda-feira um despacho que determina o pagamento de um euro por cada resposta classificada e de 12 euros por cada prova reapreciada a todos os professores classificadores dos exames finais nacionais do ensino secundário.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A medida aplica-se às classificações da 1.ª fase, da 2.ª fase e da época especial dos exames. Além disso, o despacho prevê o pagamento de 10 euros por cada prova classificada em suporte físico, nomeadamente nas disciplinas de Geometria Descritiva e Desenho A, e de 18 euros por cada prova classificada no âmbito de reclamação.

Em comunicado, o Ministério liderado por Fernando Alexandre justifica a decisão com a introdução do modelo de classificação eletrónica por item, no âmbito da digitalização da avaliação externa, considerando que esta alteração representou uma mudança significativa nos procedimentos dos professores classificadores e nos processos associados à classificação.

O ministério refere ainda que a “operacionalização deste processo exigiu, adicionalmente, a mobilização de um número significativo de docentes em cada fase de realização das provas”, incluindo a 2.ª fase, cujas classificações decorrem durante o período de férias de agosto, e a época especial, que se realiza entre 3 e 8 de setembro, fora do calendário regular dos exames nacionais.

Segundo o Governo, a medida pretende reconhecer o trabalho desenvolvido pelos professores classificadores e relatores, num ano em que a generalização da classificação eletrónica decorreu com constrangimentos que dificultaram o processo de correção.

Professores classificadores vão receber:

  • 1 euro por cada resposta classificada;
  • 10 euros por cada prova classificada em suporte físico (Geometria Descritiva e Desenho A);
  • 12 euros por cada prova classificada no âmbito de reapreciação;
  • 18 euros por cada prova classificada no âmbito de reclamação.

O compromisso de remunerar o esforço dos professores num contexto de particular exigência, o que implicou para muitos docentes trabalhar aos fins de semana e em horário noturno“, é apontado pelo ministério como fundamento para a compensação financeira agora aprovada.

Questionado pelo ECO sobre o custo da medida, o Ministério da Educação não respondeu até ao fecho deste artigo.

O executivo recorda ainda que “esta medida enquadra-se nas políticas de valorização dos professores adotadas pelo Governo desde abril de 2024, reconhecendo o papel central que desempenham no sistema educativo e o caráter especial da sua carreira”.

O despacho foi conhecido no mesmo dia em que Fernando Alexandre revelou que ainda existem cerca de 170 exames nacionais por classificar e que foram apresentados cerca de 15 mil pedidos de reapreciação das provas da primeira fase, mais do dobro dos 6.200 registados no ano passado. Apesar do aumento das reapreciações e dos atrasos na correção, o ministro assegurou que os problemas registados não irão prejudicar o acesso dos alunos ao ensino superior.

(Notícia atualizada às 21h32 com mais informação)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Exames. Professores vão receber um euro por resposta corrigida e 12 euros por reapreciação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exames nacionais com 15 mil pedidos de reapreciação

Mariana Bandeira,

Ministro da Educação diz que, para as candidaturas ao ensino superior, "sistema vai estar preparado, porque é um direito dos alunos”, e descarta preocupação com nova sondagem sobre o seu trabalho.

1