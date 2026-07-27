Grupo ACA de Famalicão ganha contrato de 61 milhões na ferrovia do Brasil

A construtora de Famalicão ACA (Alberto Couto Alves) ganhou um contrato no valor de 312,8 milhões de reais (61,4 milhões de euros) para desenvolver um troço de 73,32 quilómetros da Ferrovia Transnordestina, em Pernambuco, no Brasil. O projeto tem um período de 57 meses e reforça a presença do grupo nortenho no Brasil, elevando para mais de 235 milhões de euros o valor da carteira de encomendas no país.

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“A ACA, assinou com a Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes do Brasil, o contrato para a elaboração do projeto executivo de engenharia e a execução dos serviços de infraestrutura remanescentes do Lote SPS 04 da Ferrovia Transnordestina, no estado de Pernambuco“, incluindo trabalhos de terraplenagem, drenagem e obras de arte especiais, como pontes e viadutos, adianta a empresa em comunicado.

A construtora ficará, assim, responsável pelo troço entre os municípios de Custódia e Arcoverde, e integrado na ligação ferroviária entre Salgueiro e o Porto de Suape.



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Com este novo contrato, a empresa minhota adianta que aumenta para 1,2 mil milhões de reais (235,7 milhões de euros) o valor global da carteira de obras contratadas no Brasil, “traduzindo o crescimento sustentado da operação e a confiança conquistada pela empresa no mercado brasileiro”.

“A contratação representa um novo marco na trajetória da ACA no Brasil e reforça a participação da empresa portuguesa em projetos estruturantes de grande dimensão, capazes de contribuir para a mobilidade, a competitividade logística e o desenvolvimento dos territórios”, remata o grupo de Famalicão.