Hoje nas notícias: Árbitros, Luís Neves e Brisa

As suspeitas sobre nomeações de árbitros no campeonato de futebol chegaram à Polícia Judiciária. A polémica com o seu ex-diretor Luís Neves continua a marcar a atualidade noticiosa, com fontes da direção do PS a referirem que o secretário-geral do partido irá pedir uma reunião com o primeiro-ministro caso as explicações que o ministro da Administração Interna der sobre os vários casos em que está envolvido não forem “sólidas e fundamentadas”. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

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Suspeitas sobre nomeações de árbitros de futebol chegam à PJ

Chegaram à Policia Judiciária (PJ) as suspeitas sobre as nomeações de árbitros de futebol. Em causa estão árbitros que, alegadamente, souberam das nomeações para jogos do Estrela da Amadora, na reta final do campeonato, antes de as mesmas terem sido divulgadas. A participação entregue à PJ refere concretamente que o árbitro Hélder Malheiro teve conhecimento antecipado da nomeação para o encontro entre o Estrela da Amadora e o Moreirense na jornada 32 da Primeira Liga, um caso que foi levantado após a demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, que levou a um inquérito do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Contudo, o inquérito resultou no arquivamento deste processo, tendo entretanto o caso chegado às mãos da PJ.

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Se Luís Neves não der “explicações claras”, PS falará com Montenegro

O secretário-geral do PS irá pedir uma reunião com o primeiro-ministro caso as explicações que o ministro da Administração Interna der sobre os vários casos em que está envolvido não forem sólidas e fundamentadas. Segundo fontes da direção socialista, a intenção de José Luís Carneiro é evitar que o arrastar da polémica com Luís Neves afete a credibilidade da Polícia Judiciária (PJ), criando debilidades nos procedimentos e na transparência do seu trabalho. “As explicações devem ser dadas o mais rapidamente possível. Devem ser claras e fundamentadas de modo a não permitir dúvidas sobre a lisura das decisões. Caso contrário, será o primeiro-ministro o principal responsável pela degradação da confiança numa das mais importantes instituições da justiça: a Polícia Judiciária”, afirmam as mesmas fontes.

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“Vamos criar um regime geral para as contribuições financeiras”

O Governo pediu ao grupo de trabalho responsável pelo anteprojeto do novo Regime Geral das Taxas da Administração Pública para elaborar um regime geral para as contribuições financeiras. Em entrevista ao programa “Conversa Capital”, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, avança que o novo regime a ser criado “não afetará as contribuições hoje em vigor, a não ser daqui a um tempo considerável”. “Este projeto de ordenação e regulação que se fez para as taxas da administração pública e que se tem intenção de fazer para as contribuições extraordinárias, não depende da aprovação deste regime, a ponderação, caso a caso, daquelas que existem”, explica, apontando que essa ponderação é feita “todos os anos” no âmbito do Orçamento de Estado. “Elas são renovadas ou não em função do objetivo que prosseguem e se estão ou não a cumpri-lo”, acrescenta.

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Governo quer fechar negociação com a Brisa em dois meses

Os mais de 1,1 mil milhões de euros que a Brisa reclama ao Estado no âmbito do processo de renegociação do contrato de concessão em curso é um valor que “pode baixar” porque o Governo “também [tem] alguns direitos” sobre a concessionária, refere o secretário de Estado das Infraestruturas. “Nós temos vários pedidos sobre a Brisa, nomeadamente alargamentos para serem feitos”, que são “obrigações que a Brisa tinha e não executou”, frisa Hugo Espírito Santo, apontando que são “os direitos e as obrigações que a concessionária tem” e que o Executivo tem que este “vai agora compensar”. É nisso que “a comissão de negociação está a trabalhar”, sendo que os resultados “devem ser entregues em setembro ou outubro deste ano”, antecipa o governante.

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Empresas estão cada vez mais dependentes do ensino profissional

As associações empresariais reconhecem que estão cada vez mais dependentes dos alunos recém-formados no ensino profissional, embora este ainda seja visto como um ‘plano B’ face ao científico-humanístico. A percentagem de estudantes no Ensino Secundário a frequentar algum curso profissional tem-se mantido na ordem dos 40%, após ter atingido um máximo de 45% no ano letivo 2013/2014, segundo um relatório de 2025 da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS). Esta realidade, apontada pela Associação Nacional de Escolas Profissionais (Anespo), é confirmada pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que refere que a dependência das empresas pelos alunos saídos das escolas profissionais é “cada vez maior”. Já a Associação Industrial Portuguesa (AIP) defende haver “um desfasamento entre a oferta de competências e as exigências do mercado de trabalho”, apontando como possível solução um maior envolvimento no desenvolvimento das futuras políticas dos currículos educativos.

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