IA é “uma oportunidade para os mediadores se reinventarem”

A inteligência artificial não vem substituir os mediadores de seguros, mas sim permitir-lhes regressar ao contacto direto com o cliente. Esta foi a ideia central da talk “O regresso do contacto humano: Como a IA está a reescrever o modo de trabalhar”, com Manuel Brandão, Fundador & CEO, e Diogo Paulino, Fundador & CTO, ambos da LucidHorizon/Crafteer, no Fórum Nacional de Seguros 2026.

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“Com a inteligência artificial, tornou-se mais simples centralizar a informação e melhorar a eficiência do trabalho administrativo, devolvendo os mediadores à rua, que é onde eles devem estar: no contacto com o cliente, no contacto com as seguradoras, presentes sempre que o cliente precisa”, defende Manuel Brandão. Para o responsável, esta é também “uma oportunidade para os mediadores se reinventarem”, passando para a IA a parte mais burocrática do trabalho, como a procura de informação ou alimentação dos diversos sistemas de gestão, libertando tempo para a relação direta com o cliente. “Isso vai fazer a diferença mais à frente. Quem tem as relações humanas, quem tem a presença, a proximidade, é quem vai ganhar e ter o melhor serviço no futuro”, remata.

Já Diogo Paulino detalhou como essa automação funciona na prática. Os processos são mapeados por uma equipa tecnológica em conjunto com os próprios mediadores, replicando passo a passo, cada clique, cada campo preenchido, o trabalho que um mediador faria manualmente para obter uma simulação. “Se fosse por API seria muito mais fácil, mas também se consegue fazer por este tipo de automação de processos, e também aí se poupa tempo ao mediador no final“, explica.

Veja aqui, na íntegra, a talk com Manuel Brandão e Diogo Paulino.