Instituto Real Elcano classifica a LALIGA entre os principais ativos da Espanha para projeção internacional

A Laliga destaca que os sucessos das seleções nacionais aumentam o apelo da competição, dos seus clubes e dos seus jogadores nos mercados globais, numa relação em que o prestígio desportivo e o valor económico se reforçam mutuamente.

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O Instituto também destaca que o Real Madrid e o FC Barcelona são os dois clubes mais valiosos do mundo, segundo o ranking da Forbes citado na análise, e ressalta a expansão internacional da La Liga. Os seus clubes e estrelas atuam como embaixadores de uma imagem da Espanha ligada à juventude, diversidade, criatividade e competitividade.

Os Barómetros da Imagem da Espanha, compilados ao longo de mais de uma década pelo Real Instituto Elcano, mostram que o futebol, por si só, representa cerca de um terço da cobertura da imprensa internacional sobre o país. Quando outros desportos são incluídos, essa percentagem se aproxima de 50% das notícias sobre a Espanha publicadas no exterior.

A segunda vitória da seleção masculina espanhola no Mundial o ampliou ainda mais essa visibilidade. O interesse global pelo termo “Espanha” no Google aumentou 250% em relação ao ano anterior, atingindo o pico durante a semana da final. A Espanha também terminou o torneio com uma sequência invicta de 38 jogos, tornando-se a segunda seleção europeia a conquistar um Mundial em solo americano, depois da Alemanha em 2014.

Para o Instituto, essa cobertura reflete um reconhecimento espontâneo por parte dos meios de comunicação, jornalistas e criadores de conteúdo, capazes de projetar valores relacionados ao talento coletivo, à ambição e à excelência, com um alcance difícil de obter por meio de campanhas de comunicação convencionais.

Mundo

O papel dos clubes e jogadores como impulsionadores da imagem internacional da Espanha também se refletiu em campo. Um total de 25 clubes, 18 da LALIGA EA SPORTS e sete da LALIGA HYPERMOTION, contaram com jogadores no Mundial, que acumularam 22.732 minutos, 48 ​​gols e 33 assistências.

Os dois maiores recordes individuais pertenciam a jogadores do Real Madrid. Kylian Mbappé liderou a artilharia da competição com dez golos, enquanto Brahim Díaz liderou a categoria de assistências com quatro.

Além da dimensão desportiva, existe o impacto económico do desporto espanhol, estimado em 44,839 mil milhões de euros, o equivalente a 3,28% do PIB, e mais de 635.000 empregos diretos e indiretos. Com o Mundial de 2030 no horizonte, o Real Instituto Elcano propõe transformar o atual ciclo de sucesso numa estratégia duradoura de projeção internacional, tendo a LALIGA como uma das suas principais plataformas.