LiveModeTV alcançou cinco milhões de dispositivos no Mundial de 2026

O jogo Brasil X Noruega foi o que obteve o maior pico de dispositivos em simultâneo, assim como foi o com maior alcance, de acordo com os dados citados pela marca.

A LiveModeTV alcançou cinco milhões de dispositivos únicos na soma dos 34 jogos no Mundial de 2026, que marcou a sua estreia em Portugal. A marca revela ainda que ultrapassou o milhão de subscritores no Youtube e detém as 25 maiores transmissões online em direto de sempre na plataforma em Portugal.

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Cerca de 70% da audiência da LiveModeTV pertence à faixa etária dos 18 aos 45 anos, de acordo com os dados avançados pela marca, em comunicado. Nas livestreams dos jogos dos playoffs, cada espectador acompanhou, em média, 1 hora e 3 minutos de emissão. Durante a competição foram ainda realizadas polls que reuniram quase 78 mil participantes, revelando uma média de 1,59 pessoas por dispositivo em cada transmissão online.

Entre o YouTube Chat, Instagram e TikTok, a LiveModeTV refere ter gerado ainda mais de 25 milhões de interações. As Smart TVs representaram 55% do alcance total dos jogos durante o Mundial.

No que diz respeito às audiências, Brasil x Noruega foi o jogo com maior pico, ao reunir 862.488 dispositivos em simultâneo. Seguiram-se Brasil x Japão — 606.183 — e Espanha x Argentina — 580.862.

Já entre os jogos com maior alcance, Brasil x Noruega voltou a liderar, com 1.396.508 dispositivos únicos, seguido de Espanha x Argentina — 1.308.761 — e Brasil x Japão — 1.085.444. O Top 10 inclui ainda Portugal x Espanha, Inglaterra x França, Argentina x Egito, Argentina x Inglaterra, Espanha x Bélgica, Argentina x Cabo Verde e França x Espanha.

Embora a plataforma não tenha revelado dados atualizados sobre a média de dispositivos únicos, a análise da Dentsu para o +M indicava que, até aos quartos de final, o jogo Brasil x Noruega reuniu 665.745 destes acessos, enquanto o Brasil x Japão alcançou 457.456.

A LiveModeTV já garantiu a sua continuidade em Portugal com um portfólio de transmissões que inclui o primeiro jogo do Benfica nas eliminatórias da Liga Europa, os oito jogos particulares de pré-temporada do clube, a Kings League — que arrancou a 26 de julho–, a Taça Intercontinental FIFA 2026 e, no próximo ano, o Mundial Feminino FIFA 2027.

Recorde-se que a entrada da marca em Portugal foi marcada por um processo atribulado de registo junto da Entidade da Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que culminou no seu registo como serviço audiovisual a pedido — apesar de não concordar com a decisão — e num processo de contraordenação que se encontra suspenso.

Recorde aqui a entrevista a João Mesquita, general manager da operação em Portugal: