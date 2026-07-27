Lucros da Galp disparam 44% até junho. Empresa vai reforçar o dividendo

Os lucros da Galp dispararam 44% no primeiro semestre e alcançaram 812 milhões de euros, num semestre marcado pela escalada dos preços do petróleo, devido ao conflito no Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. A informação consta do relatório semestral divulgado pela empresa esta segunda-feira.

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Em “reconhecimento” pelo desempenho “robusto”, boas perspetivas para este ano e “forte execução” estratégica, a administração da Galp revela que irá propor na assembleia geral de 2027 um aumento de 10% do dividendo anual, para 70 cêntimos por ação, realizando já em agosto de 2026 o adiantamento de 35 cêntimos na forma de dividendo intercalar.

“A Galp entregou mais um trimestre de forte desempenho operacional e financeiro, alavancando a qualidade dos nossos ativos e pessoas para capturar as condições de mercado. A robusta geração de cash durante a primeira metade do ano reforça a nossa confiança no outlook para 2026, refletida no nosso guidance atualizado”, escrevem os co-CEO da Galp, Maria João Carioca e João Marques da Silva, citados em comunicado.

Concretamente, a empresa espera agora alcançar quatro mil milhões de euros de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) este ano, um aumento significativo face à previsão anterior, que apontava para os 2,6 mil milhões como o limite mínimo para o EBITDA de 2026. A estimativa de produção de petróleo também foi atualizada, de um intervalo de 125 a 130 mil barris ou equivalentes por dia para o topo desse intervalo, isto é, cerca de 130.

(Notícia em atualização)