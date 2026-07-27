Mango cresce no 1.º semestre, mas menos do que em 2025

A Mango registou um aumento de 7,2% em termos homólogos nas receitas do primeiro semestre, atingindo os 1.852 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira a marca de vestuário. Números positivos, mas aquém dos 13% de crescimento com que a empresa catalã registou no exercício de 2025.

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A empresa revelou, em comunicado, que os principais mercados foram Espanha, França, Turquia, Alemanha e Estados Unidos, com a atividade internacional a representar 77% do volume de negócios registado até junho.

No período em análise, o negócio online cresceu para 32% do volume de negócios total.

Para o presidente executivo da Mango, Toni Ruiz, os resultados dos primeiros seis meses do ano refletem “uma evolução positiva”, com números que se situam acima da média do mercado.

No âmbito do Plano Estratégico 2024-2026, a empresa realizou, no primeiro semestre, 127 aberturas e 37 remodelações, terminando junho com uma rede de mais de 2.960 pontos de venda em mais de 120 países, entre os quais Portugal. O eixo de vendas físicas continua a ser primordial para a empresa, como disseram na apresentação dos resultados de 2025 e como voltaram a referir no final deste semestre.

Em junho, a Mango anunciou um investimento 66 milhões de euros em França entre este ano e 2028 para abrir 45 novas lojas e reforçar a presença naquele que é um dos seus principais mercados internacionais.

Durante o primeiro semestre, a marca reinvestiu quase 90 milhões de euros na expansão e modernização da rede de lojas.

Outro dos eixos principais da estratégia da empresa é elevar a marca. “Além de melhorar a proposta de valor, a companhia elevou o seu posicionamento de marca incorporando Hailey Bieber como embaixadora de Woman e lançando coleções exclusivas com a alfaiataria histórica britânica Richard James para Man e a marca norte-americana Eckhaus Latta, para mulher”, diz o comunicado da empresa.

A Mango ambiciona atingir os quatro mil milhões de euros em faturação no final deste exercício.