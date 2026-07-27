Mulher cega recupera visão com transplante inédito em hospital de Turim

Um transplante da parte central da retina de um olho, uma intervenção inédita no mundo, permitiu a uma mulher que estava cega há cinco anos recuperar a visão, anunciou um hospital de Turim (Itália), onde decorreu a cirurgia.

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Em comunicado esta quarta-feira, o hospital Molinette de Turim, no norte de Itália, anunciou que a paciente, Elena, de 67 anos, “tinha perdido completamente a visão na sequência de um grave acidente rodoviário, que lhe causou uma lesão irreversível no nervo ótico do olho esquerdo, levando-a a perder a visão devido à impossibilidade de transmitir a luz do olho para o cérebro, embora as estruturas oculares tivessem ficado intactas”.

Por outro lado, o seu olho direito, já afetado por uma maculopatia, “tinha sofrido traumatismos que comprometeram irremediavelmente a retina e a transparência da córnea”, explica o comunicado.

De acordo com o hospital, “a destruição total da parte que contém as células estaminais tornava totalmente impossível um transplante de córnea clássico”, condenando esta mulher à cegueira, mas este obstáculo, “considerado até agora insuperável”, foi ultrapassado pelo professor Michele Reibaldi e pela sua equipa médica, após uma intervenção “muito complexa” que se prolongou por cerca de seis horas.

“Aproveitando os tecidos saudáveis do olho esquerdo que já não desempenhavam a sua função, os médicos retiraram e transferiram para o olho direito um bloco anatómico completo que incluía a córnea, a esclerótica, a conjuntiva e, pela primeira vez no mundo, a parte central da retina, a mácula”, explica o hospital.

Deste modo, com esta “transferência biológica”, foi possível reconstruir um olho com visão a partir dos dois olhos afetados.

“Estamos agora à espera de ver em que medida a retina enxertada será capaz de funcionar, mas os primeiros resultados são encorajadores”, comentou Michele Ribaldi, diretor da clínica oftalmológica universitária do hospital Molinette, citado no comunicado.