Mulher cega recupera visão com transplante inédito em hospital de Turim
Elena, de 67 anos, "tinha perdido completamente a visão na sequência de um grave acidente rodoviário, que lhe causou uma lesão irreversível no nervo ótico do olho esquerdo.
Um transplante da parte central da retina de um olho, uma intervenção inédita no mundo, permitiu a uma mulher que estava cega há cinco anos recuperar a visão, anunciou um hospital de Turim (Itália), onde decorreu a cirurgia.
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Em comunicado esta quarta-feira, o hospital Molinette de Turim, no norte de Itália, anunciou que a paciente, Elena, de 67 anos, “tinha perdido completamente a visão na sequência de um grave acidente rodoviário, que lhe causou uma lesão irreversível no nervo ótico do olho esquerdo, levando-a a perder a visão devido à impossibilidade de transmitir a luz do olho para o cérebro, embora as estruturas oculares tivessem ficado intactas”.
Por outro lado, o seu olho direito, já afetado por uma maculopatia, “tinha sofrido traumatismos que comprometeram irremediavelmente a retina e a transparência da córnea”, explica o comunicado.
De acordo com o hospital, “a destruição total da parte que contém as células estaminais tornava totalmente impossível um transplante de córnea clássico”, condenando esta mulher à cegueira, mas este obstáculo, “considerado até agora insuperável”, foi ultrapassado pelo professor Michele Reibaldi e pela sua equipa médica, após uma intervenção “muito complexa” que se prolongou por cerca de seis horas.
“Aproveitando os tecidos saudáveis do olho esquerdo que já não desempenhavam a sua função, os médicos retiraram e transferiram para o olho direito um bloco anatómico completo que incluía a córnea, a esclerótica, a conjuntiva e, pela primeira vez no mundo, a parte central da retina, a mácula”, explica o hospital.
Deste modo, com esta “transferência biológica”, foi possível reconstruir um olho com visão a partir dos dois olhos afetados.
“Estamos agora à espera de ver em que medida a retina enxertada será capaz de funcionar, mas os primeiros resultados são encorajadores”, comentou Michele Ribaldi, diretor da clínica oftalmológica universitária do hospital Molinette, citado no comunicado.
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