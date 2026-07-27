Nos aprova compra de até 750 mil ações próprias para remunerar trabalhadores

A Nos aprovou a compra de até 750 mil ações próprias, ou 0,15% do capital, no âmbito do seu plano de remuneração variável de curto e médio prazo dos trabalhadores da companhia. Programa arranca no dia 28 de julho e pode prolongar-se até dia 4 de outubro de 2026.

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“A Nos poderá adquirir até um máximo de 750.000 ações (0,15% de participação no capital social), destinadas a cobrir as obrigações da Sociedade no âmbito dos planos de atribuição de ações aos colaboradores, concedidas ao abrigo do Plano de Atribuição de Ações previsto no Regulamento sobre Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo da NOS, inicialmente aprovado em Assembleia Geral de 23 de abril de 2014 e posteriormente em Assembleia Geral de 22 de abril de 2026″, explica a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o mesmo comunicado, a Nos irá adquirir e deter ações limitadas a um máximo de 25% do volume diário médio de negociação na Euronext Lisbon e até um diferencial de preço máximo de mais ou menos 15% do preço mais baixo registado nas três sessões de mercado regulamentado imediatamente anteriores.

O calendário e ritmo da aquisição de ações próprias estará dependente de fatores de mercado e evitará perturbar o regular funcionamento do mesmo, refere a companhia, acrescentando que não haverá aquisições em períodos considerados sensíveis, como momentos próximo da apresentação de resultados.