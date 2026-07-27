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Oito das dez marcas mais escolhidas pelos portugueses são nacionais

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As 50 marcas mais escolhidas chegam a 99,7% dos lares portugueses e estão presentes em 38% de todas as cestas de grande consumo, de acoro com os dados da Worldpanel by Numerator.

A Mimosa mantém-se como a marca mais escolhida pelos portugueses, pelo 14º ano consecutivo, de acordo com o estudo Brand Footprint, promovido pela Worldpanel by Numerator. A marca registou 35,4 milhões de Consumer Reach Points (CRP) — indicador que combina o número de compradores com a frequência de compra.

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No ranking seguem-se a Compal e, este ano, a Coca-Cola — que sobe duas posições e volta ao top 3. O top 10 conta com a entrada da Colgate como novidade, sendo que oito das dez marcas mais escolhidas continuam a ser portuguesas:

  1. Mimosa
  2. Compal
  3. Coca-Cola
  4. Delta
  5. Terra Nostra
  6. Gresso
  7. Renova
  8. Agros
  9. Milaneza
  10. Colgate

No top 50, destacam-se as subidas da 7Up, que conquista 11 posições, da Alpro, que sobe sete lugares, e da Nestum, que avança cinco posições. O ranking assinala também o regresso de Dodot e Dove ao grupo das cinquenta marcas mais escolhidas pelos portugueses.

Os resultados mostram ainda que as 50 marcas mais escolhidas chegam a 99,7% dos lares portugueses, estão presentes em 38% de todas as cestas de grande consumo e que 26 das 50 marcas (52%) são portuguesas.

“Num contexto em que os consumidores continuam muito atentos ao preço, as marcas que conseguem crescer são aquelas que chegam a mais compradores, mantêm relevância ao longo do tempo e conseguem estar presentes em diferentes momentos de consumo. O Brand Footprint mostra que crescer continua a depender da capacidade de criar mais oportunidades para ser escolhido”, afirma Marta Santos, country manager da Worldpanel by Numerator Portugal, citada em comunicado.

No consumo fora de casa, a Coca-Cola mantém a liderança entre as bebidas, enquanto a Compal continua a destacar-se entre as marcas preferidas dos portugueses em diferentes ocasiões de consumo. Já na categoria de snacking, Kinder, Trident, Olá e KitKat assumem posições de destaques.

Além de identificar as marcas mais escolhidas, o estudo conclui que conquistar novos compradores continua a ser o principal motor de crescimento. Mais de metade das marcas que cresceram em 2025 fizeram-no através do aumento da penetração, sendo que as marcas vencedoras ganharam, em média, 1,6 pontos percentuais neste indicador.

O Brand Footprint é um estudo mundial sobre a escolha de marcas de grande consumo, desenvolvido pela Worldpanel by Numerator. O ranking utiliza o indicador Consumer Reach Points (CRP), que mede quantas vezes uma marca é escolhida pelos consumidores ao longo de um ano, combinando penetração e frequência de compra. Em Portugal, o estudo baseia-se no comportamento de compra de um painel de 4.000 lares.

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