Open Cosmos lidera missão europeia de observação da Terra da ESA

A Open Cosmos Atlantic, com operação em Portugal desde 2022, foi selecionada pela Agência Espacial Europeia (ESA) para liderar um estudo e depois desenvolver um satélite europeu de observação da Terra com aplicações civis e de defesa, um projeto que poderá evoluir para um contrato de 25 milhões de euros e colocar Portugal na liderança de uma missão da ESA pela primeira vez.

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“Com este projeto, Portugal assume um papel de destaque num programa europeu emblemático, o que atesta o desenvolvimento de tecnologia espacial de ponta em solo nacional, a capacidade de o setor criar emprego e coloca o nosso país na vanguarda do setor espacial europeu”, assinala Tiago Rebelo, Chief Revenue Officer da Open Cosmos, citado em comunicado.

O contrato inicial, no valor de 750 mil euros, poderá evoluir para uma missão avaliada em 25 milhões de euros caso a ESA decida avançar para a fase de implementação no final deste ano.

O projeto pretende desenvolver um satélite de observação da Terra de “muito alta resolução”, capaz de reduzir “o tempo entre a captura da imagem em órbita e a sua disponibilização aos utilizadores em terra”, uma capacidade considerada estratégica para operações de defesa, gestão de crises e proteção civil.

Segundo a empresa com operação em Coimbra, a missão combinará ligações entre satélites (Inter-Satellite Link) e processamento de dados com inteligência artificial a bordo, permitindo transmitir informação quase em tempo real, sem depender exclusivamente da passagem do satélite sobre estações terrestres.

Caso avance, será a primeira missão da ESA liderada por uma entidade portuguesa e operada a partir de Portugal, recorrendo maioritariamente à cadeia de fornecimento nacional, com lançamento apontado para o final de 2028.

O programa ERS-EO (European Resilience from Space – Earth Observation), lançado pela ESA em 2025, dispõe de um orçamento próximo dos 750 milhões de euros e pretende criar uma nova geração de capacidades europeias de observação da Terra para aplicações de duplo uso, combinando necessidades civis e militares.

Entre os objetivos está a criação de um sistema europeu capaz de fornecer imagens com elevada resolução e tempos de revisita inferiores a 30 minutos, reduzindo a dependência de sistemas externos em cenários de crise ou conflito.