Portuguesa LTPlabs está a recrutar. Quer fechar o ano com 200 trabalhadores

A LTPlabs, consultora portuguesa especializada em inteligência artificial (IA) e análise de dados, tem abertas 20 vagas para perfis tecnológicos no âmbito do programa de recrutamento Shapers. Ao ECO, Inês Vasconcelos, diretora de recursos humanos, adianta que, além deste programa, a LTPLabs pretende recrutar dez a 20 pessoas para “posições mais generalistas”, pretendendo terminar o ano com uma equipa total de 200 trabalhadores.

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“Esta edição do Shapers está alinhada com uma decisão estratégica de gestão de pessoas da LTP: caminhar para perfis mais especializados, necessários para a entrega multidisciplinar que oferecemos”, explica a responsável, em respostas enviadas ao ECO.

“Estas vagas estão menos orientadas para o perfil mais generalista que já temos (cientista de dados ou business analyst) e mais para competências complementares à nossa entrega digital, nomeadamente UX/UI designers, engenheiros de software, especialistas em desenvolvimento frontend, e arquitetos e engenheiros de dados”, indica Inês Vasconcelos.

A responsável nota ainda que os candidatos devem ter, além de competências técnicas, um “forte alinhamento com a cultura e valores” desta consultora. “Pessoas que sentem energia em resolver desafios, que são altamente colaborativas, curiosas, que aprendem rápido e são adaptáveis e engenhosas“, assinala a diretora de recursos humanos.

As candidaturas terminam já esta sexta-feira, dia 31 de julho, estando prevista a integração dos trabalhadores selecionados “entre setembro e outubro”. Inês Vasconcelos sublinha que as primeiras semanas serão “intensivas”, focas na integração e formação. “O primeiro contacto com os nossos clientes — já integrados nas equipas de projeto — acontecerá o mais rapidamente possível”, realça a responsável.

Esta é a segunda edição do Shapers. Na primeira, destaca Inês Vasconcelos, foi possível trazer à equipa “perfis com grande diversidade de competências e formação“, com uma taxa de retenção de 95%.

Além destes perfis tecnológicos, a LTPlabs tem planos para recrutar “mais dez a 20 pessoas para posições mais generalistas“, além de pretender fazer “outras contratações para novas posições na estrutura interna“.

“Terminaremos assim 2026 próximos da marca das 200 pessoas na equipa, um crescimento que reflete o momento que estamos a viver e as oportunidades que continuam a abrir-se para quem se quiser juntar a nós”, enfatiza a diretora de recursos humanos.

A LTPlabs conta com mais de 70 clientes, entre as quais a Worten, Sonae MC, Galp, BPI e Unilever. A nível internacional, a LTPlabs tem projetos e clientes na Europa, Médio Oriente e continente Americano, tendo escritórios próprios no Reino Unido e Brasil.