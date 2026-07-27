Seguro teve “profícua troca de ideias” com Cavaco em Belém

O Presidente da República, António José Seguro, almoçou no Palácio de Belém com o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva, com quem teve uma “profícua troca de ideias”, segundo uma nota da Presidência da República divulgada esta segunda-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, professor doutor Aníbal Cavaco Silva”, lê-se numa nota publicada esta segunda-feira à tarde no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, acompanhada por fotografias, “o encontro decorreu em clima de grande cordialidade, proporcionando uma profícua troca de ideias sobre matérias de interesse comum”.

As fotografias mostram Aníbal Cavaco Silva e António José Seguro lado a lado, à conversa, na varanda do Palácio de Belém e na Sala das Bicas, e no exterior do palácio. António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado em 9 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República na altura, em 7 de julho, Seguro recebeu Ramalho Eanes “para uma troca de impressões que decorreu em clima de grande cordialidade”. Em janeiro deste ano, Cavaco Silva manifestou apoio a Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, que o antigo secretário-geral do PS disputou com o presidente do Chega, André Ventura, em 08 de fevereiro, e venceu com mais de 66% dos votos expressos.

Numa nota enviada à Lusa, o antigo Presidente da República, que na primeira volta das presidenciais tinha apoiado Luís Marques Mendes, recordou o que escreveu sobre Seguro num dos seus livros: “Sempre vi em António José Seguro (com quem mantive dezenas de contactos) uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que muito continuo a valorizar”.

“Repito o que disse aquando da primeira volta: estas eleições são muito importantes para o futuro do país. Num tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso e credível na cena internacional que contribua para a defesa dos interesses nacionais”, defendeu.

Já como Presidente da República, em maio, quando Cavaco Silva foi distinguido pelo Parlamento Europeu, Seguro saudou essa distinção e elogiou o seu antecessor, considerando que “a Europa necessita hoje, mais do que nunca, de pessoas com esta visão, determinação e sentido de responsabilidade coletiva”.